De Formule 1-testdagen in Bahrein zijn altijd een bijzondere belevenis, maar dit jaar kwam er een extra dimensie bij: de Ramadan. En dat zorgt voor een paar opmerkelijke situaties.

Zoals de eerste ochtend in het hotel dat je merkt dat de ontbijtzaal potdicht blijkt te zitten. Geen paniek, want roomservice redt de dag. Even later staat er een vriendelijke medewerker aan de deur met een dampende omelet die de hele gang vult met een heerlijke geur. Lekker voor mij, maar ik voel me toch een beetje bezwaard als ik zie hoe hij, vastend, dat bord met een glimlach overhandigt en weer verdwijnt. Respect, meer kan ik er niet over zeggen.

Op het circuit is er gelukkig geen gebrek aan eten en drinken in de paddock, dus de lange werkdagen komen we prima door. Maar na zo’n dag met de hitte, het gejakker en de nodige deadlines, smacht je toch naar dat ene koude pilsje. En ook dat zit er uiteraard niet in tijdens de Ramadan. Sommige collega’s in de perszaal vertellen dat ze ’s avonds een biertje laten bezorgen op de hotelkamer, maar dat is in het hotel waarin vertoef geen optie. Een theetje dan maar.

Gelukkig kregen we in de paddock een unieke kans om een stukje van de Ramadan zelf te beleven. Bij zonsondergang werden we uitgenodigd voor de iftar, de vastenbreking. Dadels, traditionele Bahreinse zoetigheden en kruidige drankjes passeerden de revue. En toegegeven, het was heerlijk! Een mooie en warme ervaring.

Toch droom ik ’s avonds stiekem van een Belgisch biertje met een bitterbal. Morgen dan maar weer, bij thuiskomst in Nederland.

