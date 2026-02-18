Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, is de tweede testweek wel live te volgen voor de fans. Check hier welke F1-coureurs er op woensdagochtend in actie komen!

De tweede driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 18 en 20 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Fans van Max Verstappen moeten nog even geduld hebben; de Nederlander neemt de hele donderdag voor zijn rekening, terwijl teamgenoot Isack Hadjar op de woensdag achter het stuur van de RB22 plaatsneemt. Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de eerste ochtendsessie.

Line-up voor woensdagochtend

Team Coureur McLaren Lando Norris Mercedes Andrea Kimi Antonelli Red Bull Isack Hadjar Ferrari Charles Leclerc Williams Alex Albon Racing Bulls Arvid Lindblad Aston Martin Lance Stroll Haas Esteban Ocon Audi Nico Hülkenberg Alpine Pierre Gasly Cadillac Sergio Pérez Deze F1-coureurs komen op woensdagochtend in actie in Bahrein

