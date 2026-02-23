Max Verstappen nam geen blad voor de mond na de eerste testweek in Bahrein. De Nederlander liet zich kritisch uit over de nieuwe reglementen die in het aanstaande F1-seizoen hun intrede doen. De mate van elektrificatie en de nadruk op energiebeheer stemden hem niet tevreden. Hoewel Verstappen inmiddels iets is bijgedraaid, krijgt hij desalniettemin een veeg uit de pan van oud-coureur Juan Pablo Montoya, die hem herinnert aan zijn voorbeeldfunctie.

Verstappen noemde de nieuwe F1-reglementen ‘Formule E op steroïden’ en suggereerde dat dergelijke ontwikkelingen hem op termijn richting de uitgang zouden kunnen duwen. Hij voegde eraan toe dat zijn opmerkingen waarschijnlijk niet in goede aarde zouden vallen, maar dat hij het belangrijk vond om eerlijk zijn mening te geven. Montoya accepteert dat, maar stelt tegelijkertijd dat Verstappen als meervoudig wereldkampioen ook de verantwoordelijkheid heeft om het imago van de Formule 1 te bewaken.

“Een wereldkampioen zoals Verstappen – ondanks dat hij mag zeggen wat hij wil – moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen”, stelde Montoya in een podcast van AS Colombia. “Je bent immers een leidende figuur in de sport. Het is prima dat hij een mening heeft, maar tegelijkertijd vertegenwoordigt hij ook het product. Het is zoals Lando Norris al zei: ‘Als je het niet leuk vindt, stap dan maar op.’ Max vindt het heus niet erg om te racen, zolang zijn salaris maandelijks wordt gestort”, voegde de oud-coureur eraan toe. “En als hij ermee stopt, staan er genoeg vervangers in de rij.”

‘Vorige auto was een oorlogstank’

Montoya verduidelijkte waarom hij vindt dat Verstappen een voorbeeldfunctie heeft tegenover de fans. “Als Max publiekelijk zegt dat de reglementen rampzalig zijn, gaan mensen geloven dat dat zo is”, lichtte hij toe. “Natuurlijk ziet de Formule 1 er straks anders uit, maar dat betekent niet per se dat het slecht is. De auto zal niet aanvoelen als vorig jaar, maar toen reden de coureurs met wat weg had van een 400 meter lange oorlogstank”, grapte hij. “De nieuwe auto’s zijn nog steeds groot, maar beter te besturen. Op stratencircuits zullen ze sowieso beter presteren, omdat ze meer in verhouding staan tot de baan.”

“Het is ook typisch dat er nu wordt geroepen dat de auto’s elkaar niet meer kunnen volgen zoals voorheen”, vervolgde Montoya. “Dat werd destijds ook gezegd over de ground effect-reglementen. Je moet je gewoon concentreren op wat je hebt. Als hij wint, hoor je hem niet klagen, maar als hij de auto total loss rijdt, ligt het aan de reglementen. Als ik in het F1-bestuur zat, zou ik veel strenger zijn voor de mensen die mijn product vertegenwoordigen”, besloot hij veelzeggend.

