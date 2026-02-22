Sergio Pérez en Alexander Albon verwachten dat hun opvolger bij Red Bull – Isack Hadjar – het een stuk beter zal doen dan zijzelf toen ze bij het Oostenrijkse team reden. Beide coureurs werden bij de renstal weggestuurd nadat ze het onderspit delfde tegen teamgenoot Max Verstappen. Zowel Pérez als Albon is echter van mening dat Hadjar niet hetzelfde lot te wachten staat, mede door de nieuwe reglementen: ‘Het is een geweldige kans voor hem’.

Isack Hadjar staat op het punt om aan zijn Red Bull-avontuur te beginnen. De Frans-Algerijnse coureur mag na een jaar bij Racing Bulls in 2026 officieel aan de slag bij de Oostenrijkers. Hadjar volgt zo onder meer Alexander Albon en Sergio Pérez op als teamgenoot van Max Verstappen. De twee coureurs werden uiteindelijk bij Red Bull weggestuurd vanwege tegenvallende resultaten. Zowel Albon als Pérez verwacht echter dat Hadjar hetzelfde lot zal ontlopen.

“Ik denk dat Isack een snelle coureur is”, antwoordde Albon in Bahrein toen hem werd gevraagd naar advies voor de nieuwste Red Bull-coureur. Volgens de Britse Thai heeft Hadjar als voordeel dat hij bij Red Bull begint wanneer ook een geheel nieuw reglement van kracht gaat. “Het is een frisse start voor iedereen. Op basis van wat ik tot nu toe heb gezien, lijkt hij zich behoorlijk op zijn gemak te voelen in de auto, en ik denk dat hij nog veel te leren heeft, niet alleen wat betreft het hebben van een snelle teamgenoot, maar ook wat betreft de auto zelf. Ik denk dat hij het wel goed gaat doen.”

‘Geweldige kans’

Pérez – die eerder nog het zijn van teamgenoot van Verstappen bestempelde als ‘zowel de beste als de slechtste baan’ in de Formule 1 – is het met Albon eens. “Het is heel fijn om bij Red Bull te komen wanneer zo’n verandering in de regels plaatsvindt”, aldus de Mexicaan. “Isack is een zeer getalenteerde coureur, dat heeft hij laten zien. Ik ben er zeker van dat hij, zolang hij het hele jaar door rustig blijft, een zeer succesvolle carrière in de Formule 1 tegemoet gaat. En met Max als teamgenoot in de F1 is het een geweldig team. Het is op dit moment in zijn carrière een geweldige plek voor hem. Ik denk dat het een geweldige kans is.”

