Yuki Tsunoda mocht voor het eerst in maanden weer achter het stuur van een Red Bull-bolide kruipen, maar helaas voor de coureur kende dit moment niet zo’n goede afloop. De tegenwoordige reservecoureur deed mee aan een demonstratie van onder meer oude Red Bull-bolides in het Amerikaanse San Francisco. Tsunoda mocht een aantal donuts maken in de RB7, de oude bolide van Sebastian Vettel, die vervolgens in de brand vloog.

Yuki Tsunoda is vanaf 2026 de reservecoureur bij Red Bull en zusterteam Racing Bulls. Tot zijn takenpakket behoren ook demonstraties in oude Red Bull-bolides, tijdens de zogenoemde ‘showruns’ van het Oostenrijkse bedrijf, maar helaas voor de Japanner ging het in San Francisco mis. Tsunoda reed in de RB7 tijdens de Red Bull Showrun in San Francisco. In deze auto pakte Sebastian Vettel in 2011 zijn tweede wereldtitel.

LEES OOK: Lawson had veel aan steun Verstappen na einde Red Bull-tijd: ‘Echt een fijne vent’

(Tekst gaat verder onder het Instagrambericht)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Helaas voor de Japanse coureur had zijn tijd in de oude Red Bull-bolide een stuk minder goede afloop. De auto vloog na de donuts van Tsunoda in brand. Gelukkig kon de Japanse coureur op tijd uit de auto ontsnappen, maar de showrun moest hierdoor wel vroegtijdig worden afgeblazen.

Bekijk het moment hier:

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.