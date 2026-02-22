Liam Lawson blikt nog een keer terug op zijn Red Bull-demotie. De Nieuw-Zeelander mocht een jaar geleden twee raceweekenden rijden in dienst van de Oostenrijkers, totdat hij voor de GP Japan werd vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson onthult hoeveel hij had aan de steun van zijn voormalig teamgenoot, Max Verstappen, zowel tijdens als na het einde van zijn Red Bull-tijd: ‘Hij hielp me graag’.

Heel even mocht Liam Lawson zich Red Bull-coureur noemen. Twee raceweekenden lang was de Nieuw-Zeelander in 2025 de teamgenoot van Max Verstappen, totdat hij voor de GP Japan werd teruggezet naar Racing Bulls. Lawson onthult nu hoeveel hij toen had aan de steun van de viervoudig wereldkampioen.

“Max is ook zo ontzettend aardig als persoon. Hij is echt een fijne vent. Ondanks alles wat er vorig jaar met Red Bull is gebeurd, was hij zo goed voor me”, legt Lawson uit in de Gypsy Tales Podcast. “Voordat ik bij het team kwam, toen ik net bij het team kwam, was hij superaardig en bij elke vraag was hij echt behulpzaam. Hij hielp me graag. En ook daarna was hij echt heel erg aardig tegen me. Hij vliegt vaak naar huis, en ik ben vorig jaar net naar Monaco verhuisd, en hij zegt dan: ‘Kom maar mee als je een lift nodig hebt.’ Hij is dus echt een heel erg aardige vent.”

Op naar Melbourne

Lawson begint inmiddels aan zijn tweede seizoen terug in dienst van Racing Bulls. Dit jaar heeft de Nieuw-Zeelander Arvid Lindblad als zijn teamgenoot, na de promotie van Isack Hadjar naar Red Bull. Lawson heeft net als zijn collega’s de testdagen afgewerkt en kijkt optimistisch uit naar de seizoenstart in Melbourne. “Het enige is dat de auto misschien een beetje inconsistent is”, vertelde hij in Bahrein. “Andere dingen die we hebben ontdekt, zijn juist heel positief. Dus ja, ik denk niet dat we op dit moment echt een opvallend probleem of beperking hebben. Het is gewoon een kwestie van alles op een rijtje zetten en ons natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden, want Melbourne zal, zoals iedereen al zegt, heel anders zijn dan hier.”

