Max Verstappen sloot vrijdag de testperiode in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen af. Nadat teamgenoot Isack Hadjar de RB22 in de ochtend had getest, nam de Nederlander ’s middags het stuur over. Verstappen noteerde met zijn longruns de derde tijd, maar kwam duidelijk niet in de buurt van de opvallend dominante Ferrari van Charles Leclerc. De viervoudig wereldkampioen benadrukte dat er de komende weken nog werk aan de winkel is voor Red Bull.

“In mijn sessie hebben we ons volledige programma kunnen afronden, dus dat is een goed signaal”, liet Verstappen na afloop weten. “Ik denk dat we ons zo goed mogelijk hebben voorbereid op het seizoen, maar het is duidelijk dat er nog veel werk nodig is om sneller te worden”, voegde hij eraan toe. “We zullen zien hoe het ons in Melbourne vergaat, maar we moeten hard blijven werken.” Kenners plaatsen Red Bull nog altijd in de voorhoede, al lijken Mercedes en Ferrari voorlopig de te kloppen teams.

Dominant Ferrari

Verstappen kwam vrijdag tot 65 ronden, maar gaf uiteindelijk meer dan een seconde toe op Charles Leclerc. Ferrari was als enige team goed voor een tijd onder de één minuut en 32 seconden en kende daarmee een dominante slotdag. De Italiaanse renstal maakte de afgelopen dagen al indruk, onder meer bij de nieuwe startprocedure. De snelheid van Lewis Hamilton, die donderdag tijdens een proefstart van P11 naar P1 snelde, bleef niet onopgemerkt. Bovendien oogt de Ferrari-motor bijzonder betrouwbaar; klantenteam Haas reed tijdens de testperiode 1175 ronden, slechts 29 minder dan recordhouder Mercedes.

Ook de nieuwe Red Bull-motor bleek opvallend betrouwbaar. Gezien het feit dat het team samen met Ford een volledig nieuwe aandrijflijn ontwikkelde, mag dat gerust een opsteker worden genoemd. Zo werkte Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad op de laatste testdag in Bahrein maar liefst 165 ronden af, een testrecord op het circuit van Sakhir.

