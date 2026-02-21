Regerend wereldkampioen McLaren rekent zich op basis van de afgelopen wintertests nog niet tot de absolute top, zo verklaarde teambaas Andrea Stella na de slotdag in Bahrein. Na een besloten shakedown in Barcelona en twee driedaagse tests in Sakhir deelde de Italiaan zijn bevindingen. Stella wees daarbij direct naar de usual suspects, al ziet hij slechts twee teams die zich écht van de rest onderscheiden.

McLaren maakte een sterke indruk in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. De papaja’s bewezen de afgelopen twee jaar dat ze weer tot de elite van de koningsklasse behoren: twee constructeurstitels en een eerste wereldtitel voor Lando Norris spreken boekdelen. Toch oogden Norris en teamgenoot Oscar Piastri de afgelopen weken minder dominant dan vorig seizoen. Volgens Andrea Stella behoort McLaren nog altijd tot de voorhoede, maar kijkt het tegen een kleine achterstand aan op Ferrari en Mercedes.

“In de brede zin was het een positieve testperiode”, reageerde Stella vrijdag tegenover de pers in Bahrein. “Zeker hier bleek de auto zeer betrouwbaar. We hebben nagenoeg alle punten op ons testprogramma kunnen afvinken.” Die betrouwbaarheid stelde McLaren in staat veel kilometers te maken en waardevolle data te verzamelen. “Op dit moment kunnen we stellen dat we een goed begrip hebben van het potentieel van de auto en dat we dat ook kunnen benutten”, vervolgde hij tevreden. “We hebben het tempo elke dag iets verder kunnen opvoeren. Doordat we voldoende konden testen, kregen we de ruimte om te experimenteren met de afstelling, de aerodynamica, de banden en het gebruik van de aandrijflijn. Dat is natuurlijk cruciaal.” De herziene motoren zorgden in aanloop naar 2026 voor de nodige vraagtekens, maar de Mercedes-krachtbron waar McLaren gebruik van maakt, oogde vooralsnog betrouwbaar.

Ferrari en Mercedes maken de dienst uit

Toch wil Stella niet te hoog van de toren blazen. Hoewel het lastig is om nu al harde uitspraken te doen over de onderlinge machtsverhoudingen, plaatst de McLaren-teambaas zijn team achter Ferrari en Mercedes. “Deze laatste testweek heeft bevestigd dat Ferrari en Mercedes de dienst uitmaken”, gaf hij toe. “Ik denk dat McLaren daar niet ver achter zit. Het is goed om te zien dat we deel uitmaken van de top vier, maar die twee teams lijken op dit moment een kleine voorsprong te hebben.” Over de verhoudingen met Red Bull is hij minder stellig. “Dat is moeilijk te zeggen”, reageerde hij desgevraagd. “Oscar (Piastri, red.) en Verstappen reden donderdag rond hetzelfde tijdstip een racesimulatie en waren ongeveer even snel. Daarom denk ik dat McLaren en Red Bull dicht bij elkaar zitten, waarschijnlijk een stap achter Ferrari en Mercedes.”

Ferrari noteerde vrijdag – in de persoon van Charles Leclerc – de snelste tijd van de week. De Scuderia maakte een bijzonder sterke indruk op de slotdag in Bahrein. Dat optreden volgde op de introductie van een opvallende, draaiende achtervleugel op donderdag. Het radicale ontwerp baarde opzien en kan Ferrari op snelle circuits mogelijk een doorslaggevend voordeel opleveren. Veel kenners zetten de Scuderia inmiddels op gelijke hoogte met Mercedes, dat niet alleen competitief oogde in het voorseizoen, maar ook de meeste kilometers maakte.

