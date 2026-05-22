Lewis Hamilton is met een beter tweede seizoen in het Ferrari-rood bezig dan zijn eerste seizoen. De Brit rekende na een heel jaar zonder een tripje naar het podium af met deze droogte tijdens de afgelopen GP China. Toch gingen de speculaties over een pensioen voor de zevenvoudig wereldkampioen niet helemaal weg. Hamilton maakt in Canada zelf een einde aan deze geruchten.

“Ik sta volgend jaar nog steeds onder contract, dus voor mij is alles honderd procent duidelijk,” vertelt de Ferrari-coureur. “Ik ben nog steeds gefocust en gemotiveerd. Ik doe mijn werk nog steeds met heel mijn hart, en ik blijf hier nog een hele tijd, dus wen daar maar aan. Er zijn veel mensen die me met pensioen willen sturen, maar daar denk ik niet eens aan. Ik ben al aan het nadenken over wat er daarna komt en aan het plannen voor de komende vijf jaar, maar ja, ik ben nog steeds van plan om hier nog een tijdje te blijven.”

Huidige stand van zaken bij Ferrari

Terug naar het huidige raceweekend in Canada. Hamilton hoopt op Circuit Gilles Villeneuve vooral het maximale uit de SF-26 te halen. “We moeten realistisch blijven over waar we op dit moment staan, bijvoorbeeld in vergelijking met Mercedes, maar er kan nog van alles gebeuren”, vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. “De verhoudingen verschuiven waarschijnlijk elk weekend. Mercedes staat natuurlijk aan de top. McLaren zag er in de vorige race (Miami, red.) ook ongelooflijk sterk uit, ze hebben een flinke stap vooruit gezet. Ook Red Bull heeft natuurlijk een enorme sprong gemaakt, dus ik denk dat we ons ongeveer tussen McLaren en Red Bull bevinden.”

