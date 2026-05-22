George Russell mag zaterdag vanaf pole position beginnen aan de sprintrace in Canada en toonde zich daar na afloop van de sprintkwalificatie uiterst content over. “Dit was een goede eerste dag, ik heb nooit aan mezelf getwijfeld”, aldus Russell, die in de WK_stand inmiddels na vier F1-races wel een riante achterstand heeft op zijn jongere Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli.

De Brit, die vrijdagavond in de sprintkwalificatie op circuit Gilles Villeneuve in Montreal als enige onder de 1.13-minuten dook, troefde Antonelli nipt af. Over de boordradio reageerde Russell in eerste instantie koeltjes. “Nice“, klonk het kortaf.

Even later, tijdens het interview op de grid, was hij iets spraakzamer tegen interviewer Juan Pablo Montoya. “Dit voelt goed na een moeizame vorige race, in Miami”, bekende Russell. “Ik heb echter nooit aan mezelf getwijfeld. Dit is een geweldig circuit, hier in Montreal, met veel grip en dit geeft het gevoel dat je weer in een echte F1-auto rijdt, zoals het ook behoort te zijn. Ik ben blij dat het upgradepakket goed werkt. In Miami was het close met McLaren en Ferrari, dus ik ben blij met de verbeteringen aan de auto. Ik ben weer terug op P1, dat is mooi, want het was alweer even geleden.”

Babystapjes

Toch is George Russell nog niet gerust op een goede afloop van de sprintrace. De starts bij Mercedes, zowel van Russell als Antonelli, zijn dit seizoen immers nog niet om over naar huis te schrijven.

Russell daarover, met een lach: “We boeken progressie, maar het zijn nog steeds babystapjes die we zetten. Ik verwacht niet dat we zaterdag als een raket van P1 en P2 wegschieten. Dat is dit jaar immers nog niet al te vaak gebeurd, we moeten gewoon met alle scenario’s rekening houden.”

De sprintrace in Canada begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

