George Russell maakt zich zorgen over de nieuwe startprocedure. Met het verdwijnen van de MGU-H moeten de nieuwe motoren bij de start langer en op hogere toeren draaien. In Bahrein leidde dat in de eerste testweek tot zorgwekkende taferelen, al lijken de meeste teams de procedure inmiddels onder de knie te hebben. Toch zegt Russell dat Mercedes af en toe nog ‘onderuitgaat’ bij de starts, zeker in vergelijking met rivaal Ferrari.

Door het ontbreken van de MGU-H moeten de coureurs in 2026 zelf hun turbo’s op toeren brengen voor de start. Tien seconden lang houden ze het gaspedaal ingetrapt voordat de auto uiteindelijk in beweging komt. Sommige teams lijken deze procedure beter te begrijpen dan andere. Ferrari maakte donderdag al indruk toen Lewis Hamilton bij een proefstart ogenschijnlijk al zijn rivalen het nakijken gaf. Natuurlijk blijft de vraag hoe representatief deze oefenstarts zijn, maar vooralsnog lijkt Ferrari weinig moeite te hebben met de nieuwe procedure.

Bij Mercedes heerst meer onrust, zo onthulde George Russell tegenover de aanwezige pers. “Ik denk dat we veel potentie hebben, maar om een race te winnen moet je ook goed van de startlijn komen”, aldus de Brit tijdens de FIA-persconferentie. “Twee starts die ik deze week maakte, waren slechter dan mijn allerergste start ooit in de Formule 1. En Lewis (Hamilton, red.) – die nota bene vanaf P11 vertrok – ging ineens aan de leiding.”

‘Mercedes gaat nog onderuit’

“Op dit moment maakt het dus niet uit hoe snel je bent”, benadrukte Russell. “Je moet ervoor zorgen dat er geen zwakke schakels meer zijn, en op dit moment gaan we op een aantal vlakken nog onderuit.” Oscar Piastri, die na de eerste testweek in Bahrein opriep om de nieuwe startprocedure te herzien, is voorzichtig positief over zijn proefstarts. De Australiër sprak vorige week nog zijn zorgen uit over de veiligheid, maar lijkt inmiddels bijgedraaid. “Ik vond mijn starts niet zo slecht”, reageerde hij. “Ik begon achteraan, maar volgens mij haalde ik een stuk of vier auto’s in.”

“Op dit moment is het gewoon heel willekeurig”, voegde hij eraan toe. “We zijn allemaal nog aan het ontdekken wat een goede en wat een slechte start is. Dat neemt niet weg dat je behoorlijk in de problemen kunt komen. Het beheersen van het vermogen en de hele startprocedure is ontzettend belangrijk en bovendien een stuk lastiger dan vorig jaar.” Toch verwacht Piastri dat de teams de nieuwe procedure snel onder de knie krijgen. “Sommige teams doen het op dit moment goed, andere slaan de plank enigszins mis. In de eerste paar races zullen de starts eruitzien zoals deze week, maar daarna zal het veld dichter naar elkaar toe groeien”, voorspelde hij tot slot.

