De FIA heeft een eerste oordeel gegeven over de legaliteit van Ferrari’s radicale achtervleugel. Donderdag testte Lewis Hamilton met een spoiler die op de rechte stukken 180 graden draait om meer lucht door te laten. Vrijdag keerde de Scuderia terug naar een conventioneel ontwerp, maar teambaas Fred Vasseur liet al doorschemeren dat het draaiconcept straks ook in Grands Prix kan worden ingezet.

Na de eerste testweek in Bahrein lag de nadruk al op de verschillende vleugels die de teams hebben ontwikkeld. Alpine baarde opzien met een design dat extreem ver openklapt, maar Ferrari deed daar donderdag een schepje bovenop. Op de rechte stukken klapt de spoilerflap naar boven, waardoor lift ontstaat en dus een hogere topsnelheid wordt bereikt. In de bochten klapt deze weer dicht en genereert de vleugel downforce. FIA-technisch directeur Nikolas Tombazis reageerde enthousiast op het innovatieve ontwerp en stelde dat de vleugel bovendien voldoet aan alle richtlijnen.

“Over het algemeen moedigen we oplossingen die de luchtweerstand verminderen aan”, reageerde Tombazis desgevraagd. “Daarom zijn de DRS-regels van vorig seizoen, die beperkten in hoeverre de vleugel mocht openklappen, dit jaar van de baan. We willen de teams meer vrijheid geven en denken dus dat de oplossing van Ferrari prima is.” Vrijdag testte Charles Leclerc weer met het ‘oude’ vleugelsysteem. De vraag blijft in hoeverre Ferrari het draaiconcept tijdens het seizoen zal toepassen, al moge het duidelijk zijn dat dit op snelle circuits als Monza, Las Vegas en Jeddah een wezenlijk verschil kan maken.

