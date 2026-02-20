Honda heeft een verklaring naar buiten gebracht naar aanleiding van de motorproblemen bij Aston Martin in Bahrein. Donderdag kwam er al vroegtijdig een einde aan de sessie van Fernando Alonso: zijn bolide viel stil na problemen in bocht vier. Op de slotdag in Sakhir komt Lance Stroll in actie namens de Britse renstal, al heeft het team zich – na ruim drie uur testen – nog niet op de baan laten zien. Volgens Honda moet Aston Martin zich voorlopig beperken tot ‘korte stints’.

De uitvalbeurt van Alonso op donderdag betekende opnieuw een tegenslag in de voorbereiding op 2026. Tijdens de shakedown in Barcelona verscheen Aston Martin al laat ten tonele en kon het slechts beperkt kilometers maken met de AMR26. Ook de daaropvolgende testweek in Bahrein verliep stroef. “We weten dat we snelheid missen en dat er gebieden zijn waarop we moeten verbeteren”, gaf Mike Krack eerder toe. Stroll legde de vinger op de zere plek: “We komen vier à vijf seconden tekort”, concludeerde hij somber.

Vrijdag nam de Canadees opnieuw het stuur over van Alonso, al bleef de Aston Martin gedurende de ochtendsessie binnen. Honda lichtte de problemen in een verklaring nader toe. “Onze laatste run met Fernando Alonso op donderdag bracht een probleem met de accu aan het licht, wat onze testplanning beïnvloedde”, luidt het statement. “Sindsdien hebben we simulaties uitgevoerd op de testbank in Japan. Vanwege dit probleem en het tekort aan motoronderdelen hebben we de planning voor vandaag aangepast en beperken we ons tot korte runs.”

