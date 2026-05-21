Aston Martin kijkt terug op de meest teleurstellende seizoensstart in jaren, in de eerste plaats door de gebrekkige Honda-motor die voor de AMR26 werd ontwikkeld. Al tijdens de eerste shakedown in Barcelona stuitte de Britse renstal op een fors prestatietekort en – misschien nog pijnlijker – ernstige trillingen die de coureurs zelfs fysiek belastten. Na de eerste positieve signalen in Miami wordt de aankomende GP van Canada een belangrijk ijkpunt voor het team.

In een nieuw bericht op de sociale media van Honda legt topingenieur Shintaro Orihara uit hoe de motor ervoor staat in aanloop naar Montréal. “Tijdens de GP van Miami konden we zien dat de ingrepen om de vibraties te verminderen en de algemene betrouwbaarheid te verbeteren effect hadden”, aldus de Japanner. “Daarnaast was het weekend een belangrijke kans om meer te leren over energiebeheer onder de nieuwe reglementen. Die lijn zetten we in Canada voort.”

Fernando Alonso waarschuwde in Miami al dat Aston Martin – ondanks de sterk verminderde vibraties – weinig middelen heeft kunnen steken in de doorontwikkeling van de auto; de Spanjaard vreest dat het team achterop raakt in de ontwikkelingsstrijd. In Canada ligt de focus, naast het optimaliseren van het energiebeheer, op het verbeteren van de bestuurbaarheid van de AMR26. Hoe meer vertrouwen de coureurs in de cockpit hebben, hoe sneller de rondetijden, legt Orihara uit. “Dat is echt een belangrijk doel voor dit weekend. Als we de coureurs meer vertrouwen kunnen geven om sneller een bocht in te sturen en meer snelheid mee te nemen, levert dat direct rondetijd op.”

Uitdaging

“Canada is weer een sprintweekend, dus het wordt cruciaal om al in VT1 te optimaliseren”, vervolgde hij. “Daarbij krijgen we te maken met een lang recht stuk, waardoor het essentieel zal worden om het energiebeheer goed af te stemmen over een ronde. Tenslotte moeten we rekening houden met mogelijk natte omstandigheden en lagere temperaturen. Dit kan de grip beïnvloeden, waardoor de rijeigenschappen van de auto nog belangrijker worden.”

Aston Martin vocht in de afgelopen Grands Prix vooral met Cadillac, dat als nieuwkomer in de Formule 1 nog altijd moeite heeft om aansluiting te vinden bij de rest van het veld. De Amerikaanse renstal – die gebruikmaakt van de relatief betrouwbare Ferrari-krachtbron – komt in Montréal opnieuw met een omvangrijk upgradepakket. Voor Aston Martin is het te hopen dat Sergio Pérez en Valtteri Bottas niet verder uitlopen; naar verwachting krijgen Fernando Alonso en Lance Stroll tot aan de zomerstop geen significante upgrades meer.

