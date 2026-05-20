Lance Stroll blijft vertrouwen houden in de toekomst van Aston Martin, ondanks een uiterst moeizame start van het seizoen 2026. De Britse renstal kende al problemen voordat de eerste race überhaupt was verreden; het team miste een groot deel van de shakedown in Barcelona en kampte tijdens de wintertests in Bahrein met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen. Daardoor begint Aston Martin achterop te raken in de ontwikkelingsrace.

Hoewel er in Miami voorzichtig tekenen van herstel zichtbaar waren, erkent Stroll dat het team nog altijd een lange weg te gaan heeft. Toch blijft de Canadees overtuigd van het project en de mogelijkheden binnen het team. “We hebben ongelooflijk getalenteerde mensen in de fabriek en er zit enorm veel potentieel in de nieuwe windtunnel en simulator”, legde Stroll uit via de website van het team. “We hebben alles in huis om een winnend team te worden, het gaat erom dat potentieel te ontsluiten. Ik geloof heilig in dit project, ook al maken we momenteel een moeilijke periode door. De toekomst ziet er rooskleurig uit en ik wil deze moeilijke tijd doorstaan en deel uitmaken van de reis die we maken.”

“Moeilijke momenten stellen je altijd op de proef, maar ze laten je ook zien wie er echt gelooft in wat je aan het bouwen bent”, lichtte Stroll toe. “Het is makkelijk om te geloven als de resultaten binnenstromen en alles goed voelt. De echte uitdaging is om toegewijd te blijven als het moeilijker wordt en je samen problemen moet oplossen. Maar dat hoort nu eenmaal bij het bouwen van een topteam.” Hij benadrukte: “Ik geloof oprecht dat de fundamenten die we nu leggen, in de toekomst tot iets heel bijzonders kunnen leiden.”

Beide benen op de grond

De 27-jarige coureur onderstreepte verder hoe belangrijk het is om mentaal stabiel te blijven tijdens deze uitdagende fases. “Je moet met beide benen op de grond blijven staan en het perspectief behouden”, legde hij uit. “In de Formule 1 gaan de dingen heel snel. Een paar maanden kunnen het hele plaatje compleet veranderen, dus als je te emotioneel wordt, zowel bij de hoogtepunten als bij de dieptepunten, is het moeilijk om gefocust te blijven op wat er echt toe doet. Als coureurs willen we allemaal vooraan meedoen. En natuurlijk werken die moeilijke periodes frustrerend, want iedereen in het team werkt ontzettend hard en wil meer. Maar dat hoort erbij als je iets probeert op te bouwen.”

“Als je door moeilijke periodes gaat, is dat natuurlijk frustrerend, want iedereen in het team werkt ontzettend hard en wil meer”, besloot hij. “Maar die momenten horen ook bij het opbouwen van iets. Je moet blijven werken, eerlijk zijn over waar je moet verbeteren en vertrouwen hebben in het proces. Zelfs als de resultaten niet meteen zichtbaar zijn.”

