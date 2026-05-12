Lance Stroll is – naast Max Verstappen – één van de grootste criticasters van het nieuwe F1-reglement. Tijdens het laatste raceweekend in Miami was hij uitgesproken fel over de nieuwe focus op energiebeheer. “We zijn het racen aan het vernietigen”, klonk het gefrustreerd. Toch denkt hij niet aan stoppen; daarvoor ziet de Canadees nog te veel potentie in Aston Martin, dat volgens hem alle middelen in huis heeft om vooraan mee te strijden.

“Het is gewoon triest”, verzuchtte Lance Stroll in de aanloop naar Miami. “We zijn het racen aan het vernietigen met deze regels.” Net als Max Verstappen heeft de 27-jarige coureur zijn geluk al beproefd in andere raceklassen. Zo verruilde hij de Formule 1 in april voor de GT World Challenge Europe op Paul Ricard. Ondanks het teleurstellende resultaat was het voor de Canadees een verademing om in de GT3-klasse te rijden. Veel critici verwijten Stroll nog altijd dat hij een zogenoemde paydriver is en zien hem graag permanent vertrekken uit de Formule 1. Ondanks zijn afkeer van de huidige reglementen denkt hij echter niet aan stoppen.

“Het is niet zo dat we het niet zagen aankomen”, zei hij over de uitdagingen van de nieuwe motorformule. “Iedereen heeft de afgelopen anderhalf jaar – of hoe lang het ook al speelt – gewaarschuwd dat het er niet goed uitzag. Wat we nu hebben, is precies wat we hadden verwacht.” Stroll gaf toe dat het voor Aston Martin, dat door de tegenvallende Honda-motor achteraan het veld bungelt, ‘nog frustrerender’ is. “Mercedes zal er ongetwijfeld minder last van hebben”, voegde hij eraan toe. “Maar zo werkt de Formule 1 nu eenmaal. Hopelijk wordt het snel beter.”

Denkt niet aan stoppen

Stroll werd vervolgens gevraagd of de nieuwe richting die de Formule 1 is ingeslagen invloed heeft op zijn toekomst in de sport. De Canadees maakte de afgelopen jaren geregeld een verveelde indruk. “Nee”, antwoordde hij echter stellig. “Ik heb nog steeds veel vertrouwen in dit project en we hebben ons potentieel nog lang niet benut. We hebben Adrian Newey aan boord, een nieuwe fabriek en een nieuwe windtunnel”, somde hij op. “Er zit zoveel potentie in dit team. Ik wil erbij zijn wanneer we het niveau bereiken waarvan ik weet dat we het kunnen halen. Als ik over twee of drie jaar thuis op de bank zit en twee groene auto’s vooraan zie rijden, dan zou dat me enorm steken. Dus ja, daar wil ik onderdeel van zijn.”

“Hopelijk worden de auto’s in de tussentijd wel beter en leuker om mee te rijden”, plaatste hij nog wel als kanttekening. “Dat is wat alle coureurs willen; het is niet alleen mijn mening. Sommige coureurs kunnen dat hardop zeggen, anderen niet vanwege contracten en dat soort zaken”, onthulde Stroll tot slot. “Maar ik hoop echt dat deze auto’s de komende jaren veel beter worden, zodat we weer echte Formule 1-auto’s krijgen.”

