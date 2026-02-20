Max Verstappen liet zich de afgelopen weken kritisch uit over de nieuwe reglementen in de Formule 1. Na de eerste testweek in Bahrein waarschuwde hij zelfs dat het nieuwe F1-tijdperk hem langzaam richting de uitgang zou kunnen duwen. F1-CEO Stefano Domenicali – die in Bahrein uitgebreid met Verstappen sprak – bevestigt dat de Red Bull-coureur de sport voorlopig trouw blijft. Daarbij roept hij de fans op om geen overhaaste conclusies te trekken wat betreft het nieuwe reglement.

Niet alleen Max Verstappen plaatste vraagtekens bij de nieuwe reglementen. Door de gemengde geluiden die tijdens de testdagen naar buiten kwamen, groeide ook onder fans de scepsis. De FIA en de FOM staan open voor aanpassingen, maar Domenicali benadrukt dat het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken.”Zoals bij elke grote reglementswijziging bestaat er twijfel of alles wel goed uitpakt”, verklaarde hij tegenover de media in Bahrein. “Ik kan echter verzekeren dat er binnen de F1-commissie open discussies plaatsvinden om oplossingen te vinden voor de verschillende kinderziektes. We beginnen net aan een nieuw hoofdstuk, dus ik roep iedereen op om kalm te blijven.”

Fans merken geen verschil

Volgens Domenicali staat er nog vóór de seizoensstart in Melbourne een nieuwe vergadering met de F1-commissie gepland. “De FIA en de teams zijn bereid om nuttige oplossingen direct te implementeren”, beloofde hij. Op basis van de eerste testresultaten in Bahrein is de Italiaan bovendien overtuigd dat het een spannend seizoen wordt. “Ik begrijp alle paniek niet”, vervolgde hij nuchter. “De races beloven ongelooflijk te worden, met veel actie. En mocht er iets niet naar wens zijn, dan gaan we met alle verantwoordelijken – waaronder de technische mensen van de FIA – om de tafel zitten om tot een oplossing te komen.”

“Ik wil de fans op het hart drukken dat het een spectaculair seizoen zal worden”, besloot hij. “Ik stond net langs de baan om de auto’s vanuit het perspectief van een fan te bekijken. Ik zag geen verschil met voorgaande jaren, niet in snelheid en niet in geluid. Natuurlijk zal de doorgewinterde fan nuances opmerken, maar 99,9 procent van de toeschouwers merkt geen wezenlijk verschil. En nogmaals: als er iets moet worden rechtgezet, dan zijn we bereid om in te grijpen.”

‘Verstappen houdt van F1’

Max Verstappen was de afgelopen weken uitgesproken over de nieuwe regels. Hij noemde de toegenomen elektrificatie gekscherend ‘Formule E op steroïden’ en suggereerde zelfs dat hij zou kunnen afhaken als de sport zich die kant op blijft ontwikkelen. Domenicali benadrukte echter dat hij tijdens de testdagen uitvoerig met meerdere coureurs heeft gesproken en typeerde die gesprekken als ‘constructief’. “Ik heb hier met alle coureurs gesproken”, lichtte hij toe. “Ze begrijpen dat het anders wordt, maar er is ook een sterke wil om constructieve feedback te geven.”

“Ik kom net uit een vergadering met Charles (Leclerc, red.) en gisteren heb ik een uur met Max (Verstappen, red.) gezeten”, onthulde hij . “Max’ uitspraken worden vaak verkeerd geïnterpreteerd, maar ik kan je verzekeren dat hij meer van de Formule 1 houdt dan wie dan ook. We nemen zijn standpunten dan ook zeker mee in de bijeenkomsten met de teams. Overigens verschilden zijn opmerkingen op dag één al van die op dag drie. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wanneer we halverwege of aan het einde van het jaar weer samen zitten, hij een genuanceerder beeld zal schetsen. Ik heb een zeer goede relatie met Max”, besloot Domenicali met klem. “Ik ken hem goed en breng veel tijd met hem door. Hij houdt van de Formule 1, daar bestaat geen enkele twijfel over.”

