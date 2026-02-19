Max Verstappen hoopt dat de problemen bij Honda en Aston Martin gauw verholpen zijn. De Japanse motorfabrikant levert dit jaar voor het eerst de krachtbronnen aan de Britse rivaal van Red Bull, en kent tot nu toe een behoorlijk aantal kinderziektes aan de gloednieuwe motor. Ondanks dat zijn team niet meer met de Japanners samenwerkt, ziet Verstappen nog altijd liever dat Honda het goed doet in de Formule 1.

Red Bull staat in 2026 na een jarenlange samenwerking met Honda voor eerst met een eigen geproduceerde krachtbron op de grid. De Japanse motorfabrikant levert ondertussen de krachtbronnen aan het team van Aston Martin, maar dat gaat tot nu toe niet vlekkeloos. Zo reed de Britse renstal vierhonderd rondes minder dan de meeste andere teams in de eerste testweek in Bahrein, en stelde Lance Stroll zelfs dat de AMR26 vier seconden per ronde langzamer is dan de concurrentie.

De tweede testweek verliep tot nu toe niet veel beter. Fernando Alonso stond lange tijd in de garage op de woensdagochtend in Bahrein, terwijl ook Lance Stroll na een spin niet veel testkilometers kon maken. Op de donderdag stond Alonso wederom in de middagsessie stil op het circuit. Max Verstappen – die al zijn wereldtitels met een Honda-motor in zijn bolide heeft gewonnen – ziet ook hoe de voormalig motorleverancier van Red Bull worstelt.

“Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn of wat er gaande is”, vertelt Verstappen in Bahrein. “Natuurlijk hoop ik dat ze alles goed op orde krijgen, maar ik weet het niet.” Hoewel Honda nu samenwerkt met een rivaliserend team, wenst Verstappen de fabrikant nog steeds het allerbeste. “Ik kan niet echt iets zeggen over hun huidige situatie, maar ik zie Honda het altijd graag goed doen in de Formule 1.”

‘Ik weet nog niet waar Red Bull staat’

Naast de vorm van Aston Martin kwam ook de stand van zaken bij Red Bull ter sprake. Verstappen doet echter liever nog geen voorspellingen over waar zijn team staat ten opzichte van de concurrentie. “Ik weet niet waar we staan. We proberen nog steeds veel dingen uit. Woensdag was geen goede dag voor ons”, verwijst Verstappen naar de koelproblemen waar teamgenoot Isack Hadjar mee te maken kreeg. De Frans-Algerijnse coureur kon maar 13 rondes rijden. “Ik weet dat we nog een lange weg te gaan hebben. Je kunt niet verwachten dat alles meteen perfect is, vooral niet met onze eigen motor. Er zijn nieuwe reglementen en je ziet dat sommige teams nu upgrades aan de auto doorvoeren die er best interessant uitzien. Dus ja, het is onmogelijk om iets te zeggen.”

