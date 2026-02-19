Lando Norris geeft toe dat hij het wél eens is met de kritiek die Max Verstappen heeft over de nieuwe Formule 1-auto’s. Na een aantal opmerkingen van andere coureurs, heeft de regerend wereldkampioen zich daar nu ook bij aangesloten. “Ik wilde gewoon zeggen dat ik nergens over wil klagen,” meldde de Brit aan de media na de testsessie op donderdag in Bahrein.

Na de testsessie op donderdagochtend in Bahrein, krabbelt Norris toch terug van zijn opmerkingen die hij tijdens de eerste testweek heeft gemaakt. De McLaren-coureur zegt dat hij opzettelijk een ander perspectief wilde bieden. “Ik wilde gewoon zien wat de reactie van iedereen zou zijn en ik wilde niet klagen tijdens de eerste momenten. De reacties waren vermakelijk, maar de auto’s zijn wel heel anders”, concludeerde Norris.

‘Niet zo mooi als vorig jaar’

Hoewel Norris de 2026-auto’s leuk vindt om te rijden, geven ze volgens hem niet dezelfde puurheid als de bolides van vorig jaar. “Ik ga zeker mijn baan niet ruilen voor iets anders, ik heb nog steeds plezier en het is nog steeds het werk dat ik graag doe. Dat neemt niet weg dat het niet zo puur en niet zo mooi is als vorig jaar”, stelde de coureur.

Naast Verstappen hebben ook andere coureurs hun mening gegeven over de nieuwe auto’s. Charles Leclerc ervaart minder rijplezier, terwijl Lewis Hamilton juist een verbetering ziet dankzij de nieuwe reglementen. “Ik ben het met Max eens over de meeste opmerkingen, maar het is niet zo dat ik geen plezier heb op de baan. Eigenlijk ben ik het eens met elke andere coureur, want hun opmerkingen zijn vrij duidelijk”, vertelde Norris.

‘Batterij goed te laten werken’

Een belangrijk aandachtspunt bij de nieuwe auto’s is het energiemanagement van de batterij, iets waar Verstappen ook op wees. Fernando Alonso benadrukte eerder al dat coureurs in bepaalde bochten langzamer rijden, om alleen maar energie te besparen voor het rechte stuk. “Veel van het rijden is gericht op proberen de batterij goed te laten werken en minder op hoe je alles uit de auto kunt halen als coureur”, aldus Norris.

De auto’s blijven zich ontwikkelen door het seizoen heen en dat is iets wat Norris ook wil zien gebeuren. “Ik denk dat we als kampioenschap, samen met Formule 1 en de FIA, zullen proberen de auto’s te verbeteren. Het is zeker niet de puurste vorm van racen, dat is wat Formule 1 zou moeten zijn”, sluit de Brit af.

