Lando Norris vertelt over zijn plannen om zijn MCL40 eenmalig in te ruilen voor een Formule E-auto. De Brit was afgelopen weekend bij de race van de elektrische raceklasse in Monaco, waar Nyck de Vries zegevierde. Zelf wilde Norris ook wel in een bolide stappen: ‘Je kunt altijd dingen leren door te praten met en te luisteren naar coureurs die aan de top van deze klasse staan’.

Terwijl Max Verstappen afreisde naar de Nordschleife om voor het eerst mee te doen aan de 24 uur van de Nürburgring, waren veel van zijn Formule 1-collega’s aanwezig bij de Formule E-race in Monaco. Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman en Lando Norris waren erbij, net als oud-Red Bull-teambaas Christian Horner. Vooral Norris was enthousiast over zijn bezoek aan de elektrische raceklasse.

“Ik ben met veel van deze jongens opgegroeid of heb met ze geracet,” vertelde Norris aan de officiële kanalen van de Formule E. “Het niveau van de coureurs hier is van topklasse – beter dan dit wordt het niet. Je kijkt naar een raceklasse met atleten van topklasse, enkele van de beste ter wereld – het is iets waar ik met veel plezier naar kijk en waar ik graag deel van uitmaak.”

De vergelijking tussen de Formule E en de Formule 1 werd aan het begin van het huidige seizoen veelvuldig gemaakt. Onder de 2026-regels bestaat de krachtbron voor vijftig procent uit elektrische energie, waardoor coureurs – om deze accu optimaal te kunnen gebruiken tijdens sessies – een andere manier van rijden moesten aanleren. “Dit is Formule E op steroïden”, concludeerde Verstappen na de testdagen in Bahrein.

Formule E-test voor Norris?

Norris ziet een uitstapje naar de Formule E echter nog altijd wel zitten. “Ik was van plan om op een gegeven moment eens een stukje in een Formule E-auto te rijden,” vertelde Norris. “Ik heb met Jake (Dennis, Formule E-coureur voor Andretti, red.) en een paar andere jongens gesproken die hier hebben gereden. Niet alles is hetzelfde tussen de Formule 1 en Formule E, maar je kunt altijd dingen leren door te praten met en te luisteren naar coureurs die aan de top van deze klasse staan.”

