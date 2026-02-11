Lewis Hamilton heeft woensdag tijdens de ochtendsessie in Bahrein opnieuw proefgereden met de nieuwe SF-26 van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen was na de eerste shakedown in Barcelona al voorzichtig positief over de bolide, al vindt hij het nog ’te vroeg’ om uitspraken te doen over hoe Ferrari zich verhoudt tot de rest van het veld. Hamilton beaamde wel dat de nieuwe reglementen de auto’s een stuk leuker hebben gemaakt.

Tijdens een persmoment na afloop van de ochtendsessie werd Lewis Hamilton gevraagd naar zijn bevindingen. De Brit was – voor wat het waard is – goed voor de vierde tijd op het Bahrain International Circuit en had bovendien 52 probleemloze ronden gereden, enkele slipmomenten daargelaten. “Het is nog veel te vroeg om nu al iets over competitiviteit te zeggen”, liet hij weten. “Over het algemeen hebben de nieuwe auto’s veel minder downforce. In vergelijking met Barcelona is het hier ook een stuk warmer en waait het harder. Dat maakt het vinden van de juiste balans lastiger; we glijden veel meer.”

Ferrari werkt in Bahrein – net als alle andere teams – een strikt testprogramma af. Zo werd de SF-26 vanochtend al uitgerust met de bekende aero rakes. “We werken aan de basisafstelling; we testen de banden, het aerodynamische pakket, de rijhoogte en de mechanische balans”, lichtte Hamilton toe. “Door de wind voelde het nog niet optimaal, maar over het algemeen is het rijden in deze auto’s een stuk leuker.”

Geen vragen over Kim Kardashian

Na een uitdagend jaar voor Hamilton – die bij Ferrari geen enkele podiumplaats wist te scoren – hoopt de oud-kampioen zich in 2026 te vergelden. Achter de schermen is echter nog niet alles in gereedheid gebracht. Zo heeft Ferrari nog geen vervanger aangewezen voor race-ingenieur Riccardo Adami. Naar aanleiding van de moeizame samenwerking kreeg de Italiaan in januari een nieuwe functie. “Het was echt geweldig om met Riccardo Adami samen te werken”, verzekerde Hamilton. “Vorig jaar was gewoon een heel zwaar jaar voor ons allemaal, maar zijn geduld en discipline waren ongelooflijk.”

“Voor een coureur is de band met zijn race-ingenieur absoluut cruciaal”, gaf Hamilton toe. “Het is een uitdaging om je aan het begin van het seizoen nog te moeten aanpassen aan een nieuwe persoon en een nieuwe stem. Idealiter ga je door met een vertrouwd team, maar dit soort rotaties komen nu eenmaal voor. Op dit moment focus ik me op het opbouwen van die band met mijn nieuwe collega’s, en we doen ons uiterste best.” Tot slot werd Hamilton ook nog even gevraagd naar zijn band met realityster Kim Kardashian; hij zou aan het daten zijn met de 45-jarige Amerikaanse. “Dat is privé”, antwoordde hij kortaf.

