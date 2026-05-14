Oud-Ferrari-ingenieur Rob Smedley vreest dat zijn oude werkgever in een ‘negatieve spiraal’ terecht zou kunnen komen. Aanleiding is de GP Miami waar rivaal McLaren met twee podiumplaatsen succesvoller bleek na het aanbrengen van upgrades dan de Scuderia. Volgens de oud-ingenieur van het Italiaanse team kan dat ‘ontmoedigend’ werken voor Ferrari: ‘Het zet in feite een negatieve spiraal in gang die je vervolgens moet ontrafelen’.

Ferrari nam afgelopen GP Miami, net als veel andere teams, een groot upgradepakket mee. Het opvallendste onderdeel was daarbij de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel. Ferrari reed al eerder met het radicale concept, maar debuteerde in Florida de achtervleugel tijdens een race. Het leverde echter niet de gehoopte resultaten op: meer dan een uiteindelijke zesde plaats voor Lewis Hamilton en een achtste plaats, mede door een tijdstraf, voor Charles Leclerc zat er niet in. Mercedes, dat nog geen grote upgrades meenam naar de Grand Prix van Miami, won de race met Andrea Kimi Antonelli.

‘Negatieve spiraal’

Oud-Ferrari-ingenieur Rob Smedley, die bijna een decennium in dienst was van de Scuderia, denkt niet dat het blijft bij één tegenvallend weekend voor zijn oude werkgever. “Het is best wel ontmoedigend, omdat het vanuit een technisch perspectief begint. Het zet in feite een negatieve spiraal in gang die je vervolgens moet ontrafelen. Wat heb je meegebracht? Wat werkt wel? Wat werkt niet?”, vertelt de Brit in de High Performance-podcast.

“Als er geen verband is, bijvoorbeeld als de windtunnel of je simulatietools niet overeenkomen met wat er op het circuit gebeurt, moet je het hele reverse engineering-proces doorlopen waarbij je teruggaat naar de tunnel”, vervolgt Smedley. “En dat vertraagt alle ontwikkeling in de tunnel die je eigenlijk zou moeten doen.” De Brit waarschuwt zijn oude werkgever dat het zo in een schadelijke technische neerwaartse spiraal terecht zou kunnen komen.

