Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij! Deze week worden er meters gemaakt tijdens de pre-season test op het Bahrain International Circuit. Inmiddels zit de eerste ochtendsessie erop. Tijdens een weinig spectaculaire sessie konden de coureurs de nieuwe bolides opnieuw aan de tand voelen; eerder vond al een besloten shakedown plaats in Barcelona. Max Verstappen tekende in Bahrein voor de snelste tijd.

Max Verstappen was één van de eersten die zich woensdag op het circuit waagde in zijn nieuwe RB22. De Nederlander neemt de volledige eerste testdag voor zijn rekening. ’s Ochtends kon hij met rivalen George Russell en Oscar Piastri wedijveren om de snelste tijd, al zeggen rondetijden in deze fase natuurlijk nog helemaal niets. Alle teams werken in Bahrein hun eigen testprogramma af, met de focus op het verbeteren van de betrouwbaarheid en het vinden van extra snelheid.

Audi-sidepods

Zodoende verschenen ook de bekende aero rakes al snel op het circuit. Deze metalen constructies meten de luchtstromen over het chassis en worden gebruikt om de aerodynamica te analyseren en te verbeteren. Vrijwel alle teams reden enkele ronden met deze hulpmiddelen op de auto.

Bij de Audi van Gabriel Bortoleto werd de rake achter op het chassis geplaatst, mogelijk omdat de R26 is voorzien van een radicaal sidepod-ontwerp. De Duitse renstal baarde opzien met een verticaal design, heel anders dan de configuratie die in Barcelona werd gebruikt. Qua betrouwbaarheid bracht Audi het er in ieder geval een stuk beter vanaf dan in Spanje. Toen kwam de nieuwe auto nog meermaals stil te staan op het circuit, maar woensdagochtend kon Bortoleto probleemloos 49 ronden afwerken.

Rode vlag door Colapinto

Dat gold niet voor Franco Colapinto. De Argentijn kwam pas na een uur testen in actie met zijn nieuwe A526. Niet veel later bleek dat de Alpine nog altijd kuren vertoont. Net als in Barcelona veroorzaakte Colapinto de eerste rode vlag doordat hij stil kwam te staan op het circuit. De auto werd snel geborgen, waarna de sessie werd hervat. Het is onduidelijk wat de oorzaak was van deze vroege uitvalbeurt, maar bij Alpine zal het ongetwijfeld voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Tegen het einde van de ochtendsessie kon Colapinto zijn weg weer vervolgen, al kwam hij tot beduidend minder ronden dan zijn concurrenten.

De snelste tijd van Max Verstappen – die hij na een paar uur testen had gezet – bleef ondertussen overeind staan. Oscar Piastri kwam in de buurt met zijn MCL40, maar moest uiteindelijk 0,169 seconde toegeven op de Nederlander. Om aan te geven dat het hier om testsessies gaat: Verstappen reed vanochtend een rondje van 1:35.433, terwijl Piastri vorig jaar met 1:29.841 poleposition veroverde in Bahrein. Deze sessies zijn dus allesbehalve competitief. Carlos Sainz was namens Williams overigens het meest productief: hij werkte 77 ronden af.

Coureur Tijd Aantal ronden Max Verstappen 1:35.433 65 Oscar Piastri + 0.169 54 George Russell + 0.675 56 Lewis Hamilton + 1.000 52 Esteban Ocon + 1.736 63 Arvid Lindblad + 2.512 75 Carlos Sainz + 2.788 77 Gabriel Bortoleto + 3.438 49 Valtteri Bottas + 3.717 49 Lance Stroll + 4.450 33 Franco Colapinto + 4.897 28 Uitslagen van de ochtendsessie

