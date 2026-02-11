Audi kwam tijdens de eerste testdag in Bahrein met een opvallend nieuw ontwerp op de proppen. De R26, die tijdens de besloten shakedown in Barcelona nog enkele kinderziektes vertoonde, heeft een nieuw sidepod-ontwerp gekregen. Waar Audi eerder gebruikmaakte van een conventioneel design, zijn de luchtinlaten nu verticaal gepositioneerd. Gabriel Bortoleto mocht woensdag proefrijden met het vernieuwde concept.

De upgrades van Audi sprongen direct in het oog, mede doordat de andere teams grotendeels trouw zijn gebleven aan de ontwerpen die we in Barcelona zagen. De nieuwe sidepods hebben een relatief smalle luchtingang, maar waaieren verder uit richting de motor en de achterkant van het chassis.

Audi test momenteel nog volop de aerodynamische toepassingen van de herziene R26. Bortoleto reed woensdag meerdere ronden met een aero rake achter op de auto; een meetconstructie die de luchtstromen over het chassis in kaart brengt.

