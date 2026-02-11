Franco Colapinto heeft woensdag de eerste rode vlag veroorzaakt tijdens de testdagen in Bahrein. De Argentijn kwam na een klein uurtje testen stil te staan op het circuit. Alpine had hem al vrij laat de baan opgestuurd, maar zijn eerste stint bleek van korte duur. Over de oorzaak van de problemen is vooralsnog weinig bekend, al is het niet de eerste keer dat de A526 kuren vertoont. Ook tijdens de besloten shakedown in Barcelona viel de auto uit met technische problemen.

Vooralsnog verlopen de testdagen in Bahrein allesbehalve soepel voor Alpine. Colapinto, die woensdag de ochtendsessie voor zijn rekening neemt, kwam opvallend laat in actie: pas na een uur stuurde de Franse renstal hem de baan op. De eerste stint was echter van korte duur; na enkele ronden moest hij zijn A526 al stilzetten. Daarmee veroorzaakte hij de eerste rode vlag van de dag.

Oscar Piastri had op dat moment – voor wat het waard is – de snelste tijd in handen, gevolgd door George Russell en Arvid Lindblad. Colapinto noteerde de zesde tijd, een halve seconde sneller dan Max Verstappen. De Nederlander neemt namens Red Bull de volledige woensdag voor zijn rekening. De auto van Colapinto werd vrij snel geborgen waarop de andere coureurs hun weg konden vervolgden.

