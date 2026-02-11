Het F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona zijn deze tests toegankelijk voor het publiek. Check hier wanneer de coureurs in actie komen!

De eerste driedaagse test in Bahrein vindt plaats tussen 11 en 13 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Fans van Max Verstappen hoeven lang niet te wachten; de Nederlander neemt de hele woensdag voor zijn rekening. Bekijk hier het hele testoverzicht!

Team Woensdag Donderdag Vrijdag McLaren Piastri – Norris Norris Piastri Mercedes Russell – Antonelli Antonelli – Russell Russell – Antonelli Red Bull Verstappen Hadjar Verstappen – Hadjar Ferrari Hamilton – Leclerc – – Williams Sainz – Albon Albon – Sainz Sainz – Albon Racing Bulls Lindblad Lawson – Lindblad Lawson Aston Martin Stroll Alonso Stroll Haas Ocon Bearman Bearman – Ocon Audi Bortoleto – Hülkenberg Hülkenberg – Bortoleto Bortoleto – Hülkenberg Alpine Colapinto – Gasly Gasly Colapinto Cadillac Bottas – Pérez Pérez – Bottas Bottas – Pérez

