Christian Horner mag officieel weer aan de slag in de Formule 1. Het concurrentiebeding na zijn ontslag bij Red Bull liep vorige week af, waardoor de speculaties over een eventuele comeback opnieuw zijn aangewakkerd. Horner werd vorig jaar, daags na de Britse GP, ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten. In de tussentijd werd de Brit al gelinkt aan verschillende F1-teams, al laat een officiële rentree voorlopig nog op zich wachten.

Met zes constructeurstitels en acht coureurskampioenschappen heeft Horner een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Samen met Toto Wolff geldt hij als één van de succesvolste F1-teambazen van de afgelopen decennia. Toch werd hij in 2025 zonder pardon aan de kant geschoven. Red Bull kende een teleurstellende seizoensstart en bovendien woedde er achter de schermen een pijnlijke machtsstrijd. Daarnaast groeide Horner uit tot een steeds controversiëlere figuur, mede door beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag binnen het team. Daarvan werd hij later vrijgesproken.

De afgelopen maanden werd Horner al in verband gebracht met meerdere projecten binnen én buiten de Formule 1. Alpine-topadviseur Flavio Briatore bevestigde tijdens de season launch dat de Brit één van de geïnteresseerden is in een minderheidsaandeel in de Franse renstal. Daarmee zou hij niet alleen teambaas kunnen worden, maar ook een stevige machtspositie kunnen verwerven binnen een gevestigd F1-team. Daarnaast gingen er geruchten over mogelijke samenwerkingen met Aston Martin en zelfs Ferrari. Na een bezoek aan de MotoGP-race op het Circuito de Jerez werd hij bovendien gelinkt aan een topfunctie binnen de motorsport.

‘We missen hem’

“Voorlopig ben ik nog met verlof en heb ik geen haast”, zei hij in Spanje. “Als die periode voorbij is, zien we wel verder.” Eerder flirtte Horner echter al openlijk met een F1-rentree. “Het is niet geëindigd zoals ik had gewild”, verklaarde hij tijdens de European Motor Show in Dublin. “Maar ik keer alleen terug als ik kan samenwerken met geweldige mensen, in een omgeving waar iedereen wil winnen.” Ook vanuit de paddock klinkt steun voor een comeback van de Brit. “Zijn staat van dienst spreekt voor zich”, aldus Zak Brown tijdens een persbijeenkomst van McLaren. “Ik zou geschokt zijn als hij niet terugkeert in de sport.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem deed daar tijdens het raceweekend in Miami nog een schepje bovenop. “Als je het mij vraagt, missen we hem in deze sport, en persoonlijk mis ik hem ook echt”, aldus de Emirati. “Hij was goed voor het team én goed voor de sport. Gelukkig vindt iemand zoals hij altijd wel zijn weg terug. En hij wil echt terugkomen”, benadrukte Sulayem. “Ik spreek hem regelmatig en ik heb het gevoel dat hij terugkeert. Als hij eenmaal terug is, zal het zijn alsof hij nooit is weggeweest.”

