Charles Leclerc is – net als Max Verstappen en Fernando Alonso – ook geen groot fan van de nieuwe Formule 1-auto’s. Volgens de Monegask ontbreekt het rijplezier bij de uitdagers voor het aankomende seizoen, maar hij hoopt dat de doorontwikkeling van de SF-26 wel een leuke uitdaging biedt. De Ferrari-coureur was verder ook onder de indruk van met name Red Bull en Mercedes in Bahrein: ‘Ik verwacht dat vooral die twee iets voor ons liggen’.

Ook voor Charles Leclerc zit de eerste testweek in Bahrein erop. De Monegask was op de donderdag nog de snelste van de dag, en op vrijdag eindigde zijn teamgenoot Lewis Hamilton een halve seconde achter de snelste tijd van Andrea Kimi Antonelli. Toch haalt ook Leclerc niet al te veel rijplezier uit de gloednieuwe SF-26.

LEES OOK: Alonso eens met Verstappen over ‘langzame’ 2026-auto’s: ‘Zelfs onze kok kan erin rijden’

“Het is niet de leukste auto, maar het is hoe het is en ik probeer me wel op een andere manier te vermaken”, vertelde de Ferrari-coureur aan de in Bahrein aanwezige media. “Ik denk dat de uitdaging om dit geheel nieuwe systeem te ontwikkelen op zich wel iets is wat ik leuk en interessant vind. Het is cool om een beetje buiten de gebaande paden te denken en om andere manieren te vinden om de prestaties van de auto te maximaliseren. Maar het echte plezier van het rijden met de auto is wel anders.”

Pikorde

De Monegask sluit zich hierbij aan bij de eerdere kritiek van Max Verstappen en Fernando Alonso. Ook zij vinden de nieuwe auto’s niet leuk om te besturen, en de Nederlander noemde de 2026-uitdagers zelfs ‘Formule E op steroïden’. Toch denkt Leclerc dat de Red Bull-coureur beter uit de startblokken zal komen dit seizoen dan zijn eigen team. De Monegask benadrukt daarbij wel dat de pikorde in 2026 nog lastiger is in te schatten dan normaal dankzij de nieuwe hybride-krachtbronnen.

LEES OOK: Verstappen hekelt nieuwe F1-auto’s: ‘Dit is Formule E op steroïden’

“Ik denk dat Red Bull sinds het begin van de test, vooral hier, zeer indrukwekkende dingen heeft laten zien op het gebied van de krachtbron”, aldus Leclerc. “Mercedes laat soms ook zeer indrukwekkende dingen zien. Maar ik zou zeggen dat ze veel meer verbergen. Ik verwacht dat vooral die twee iets voor ons liggen. McLaren is wat moeilijker in te schatten, maar vanuit mijn huidige perspectief zijn Red Bull en Mercedes aan kop, gevolgd door ons. Maar het verschil lijkt voorlopig niet al te groot te zijn.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.