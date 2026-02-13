Fernando Alonso is – net als Max Verstappen – niet blij met de nieuwe Formule 1-auto’s voor 2026. De Spanjaard heeft zijn eerste testkilometers in Bahrein gereden, en zag net als zijn collega hoe de nieuwe generatie bolides een stuk langzamer door de bochten gaat. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is de uitdaging voor de coureurs daardoor een stuk minder groot: ‘Zelfs onze kok kan erin rijden’.

Voor Aston Martin zijn de eerste drie testdagen in Bahrein niet verlopen zoals gehoopt. Fernando Alonso was op de donderdag bijna vier seconden langzamer dan de snelste tijd van Charles Leclerc, terwijl ook Lance Stroll in de ochtendsessie op vrijdag ver van de snelste tijd van George Russell af zat. Hoewel de tijden in deze fase van het Formule 1-seizoen nog niet veel zeggen, maakte Stroll zich al wel zorgen.

Ook Alonso is niet tevreden met de 2026-auto’s, en sluit zich aan bij de eerdere kritiek van Max Verstappen. “In Bahrein gaan we vijftig kilometer per uur langzamer door bocht twaalf dan dat we eerder deden”, legt Alonso uit aan de aanwezige media. “Alleen maar om energie te sparen voor de rechte stukken”. Volgens de routinier is de uitdaging voor de coureur zo ook meteen weg. “Zelfs onze kok in de keuken zou erin kunnen rijden”.

‘Het is nooit ideaal’

De Spaanse vedette is het met Verstappen eens dat de nieuwe bolides daarom niet leuk zijn om in te rijden, al is het volgens Alonso niet voor het eerst dat er iets hem niet bevalt in de koningsklasse. “Ik begrijp Max zijn commentaar, want als coureur wil je in de bochten het verschil maken. Toch is er altijd wel iets in de Formule 1 geweest. Toen Max domineerde kon hij met 280 kilometer per uur door de bocht, terwijl wij met minder downforce met 250 kilometer per uur door de bocht gingen. Het is nooit ideaal.”

