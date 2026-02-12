Lance Stroll ziet het somber in voor Aston Martin voorafgaand aan de GP Australië. De Canadees reed in Bahrein zijn eerste echte testkilometers in de AMR26 – in Barcelona kwam hij eerder niet verder dan vier testrondes – en concludeert dat de 2026-uitdager op dit moment nog lang niet snel genoeg is om straks in Melbourne de topteams bij te houden. ‘Het lijkt er op dit moment op dat we 4,5 seconden achter de topteams zitten’, vertelt Stroll.

De testdagen verlopen voor Aston Martin tot nu toe allesbehalve vlekkeloos. Tijdens de shakedown in Barcelona kwam de AMR26 – de eerste bolide van het Britse team ontworpen door Adrian Newey – pas op de vierde dag in het laatste uur het circuit op. Lance Stroll reed toen maar vier rondes. De Canadees deed het een stuk beter met zijn 36 rondes op de eerste testdag in Bahrein, voordat Fernando Alonso 55 keer over de start-finishlijn reed in de ochtendsessie een dag later. Voor Stroll was het echter zorgwekkend dat de snelste rondetijd van zijn teamgenoot 4,6 seconden langzamer was dan de snelste tijd van Charles Leclerc.

De Canadees kreeg daarom op donderdag de vraag of Aston Martin in staat is om in de drie weken voordat de GP Australië begint, de andere teams bij te benen. “Ik weet het niet”, vertelt Stroll eerlijk tegen The Race. “Het lijkt er op dit moment op dat we 4 of 4,5 seconden achter de topteams zitten. Het is natuurlijk onmogelijk om te weten hoeveel brandstof iedereen bij zich heeft, maar we moeten sowieso vier seconden erbij vinden.”

‘Het weer in Bahrein is lekker’

Volgens Stroll komt het snelheidsverlies van Aston Martin niet door één probleem aan de AMR26. “Het is een combinatie van de motor, de balans en de grip. Het is niet één ding, maar alles bij elkaar.” Daarnaast voelt de bolide volgens de Canadees bij het terugschakelen en remmen in de bochten ook ‘momenteel niet geweldig aan’. Volgens Stroll is er maar één ding echt positief te noemen aan de testdagen voor Aston Martin: “Het is zonnig buiten. Het is lekker weer, veel beter dan in het Verenigd Koninkrijk. En de livery ziet er mooi uit.”

Toch geeft Aston Martin niet op, zo vertelt Stroll ook meteen. “Niemand staat stil in deze sport, iedereen probeert op alle mogelijke manieren – elk weekend weer – te verbeteren. Dat doen wij ook. We proberen elke dag meer prestaties uit de auto te halen, ook op de lange termijn. Dit doen we door upgrades door te voeren voor zowel de krachtbron als het chassis. We zullen in Australië zien waar we staan ​​en vervolgens zullen we gedurende het seizoen zien hoe we vooruitgang boeken. We werken zo hard als we kunnen, en dat is alles wat we op dit moment kunnen doen.”

