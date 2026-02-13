George Russell roept zijn medecoureurs op om de nieuwe Formule 1-bolides nog een eerlijke kans te geven. De koningsklasse is bezig met de eerste testweek in Bahrein, en verschillende coureurs – onder wie Max Verstappen – zijn tot nu toe ontevreden met de rijervaring in de 2026-uitdagers. Hoewel Russell de kritiek van de Nederlander op de nieuwe auto’s begrijpt, sluit hij zich aan bij de mening van landgenoot Lando Norris: ‘Verstappen is welkom om naar de Nordschleife te gaan’

George Russell heeft zijn eerste testweek in Bahrein erop zitten. De Brit reed de snelste tijd van de week op de vrijdagochtend, voordat teamgenoot Andrea Kimi Antonelli er onderdoor dook. Russell heeft inmiddels al aardig wat uurtjes in de W17 erop zitten, en is positief verrast door de nieuwe 2026-bolide. “Ik denk dat de nieuwe auto’s een stap vooruit zijn en ik geef dingen altijd graag een kans”, vertelt Russell in Bahrein. “We zijn nu pas vier dagen bezig met een reeks regels die meer dan drie jaar van kracht zullen blijven. De vooruitgang die iedereen in deze eerste maanden zal boeken, zal enorm zijn.”

Voor de Mercedes-coureur voelt de nieuwe W17 prettiger aan dan haar wispelturige voorgangers. “De auto’s rijden veel prettiger. Ik heb maar twee keer in de kleinere generatie F1-auto’s gereden en ik kon het verschil niet geloven: de auto voelt veel wendbaarder aan omdat hij lichter en kleiner is. Dat is dus heel positief.”

Toch stuitte ook de Brit op iets dat tegen zijn intuïtie als coureur inging. “De enige uitdaging waar we mee te maken hebben, is het gebruik van zeer lage versnellingen in de bochten”, vervolgt Russell. “Hier in Bahrein is de eerste bocht meestal een bocht voor de derde versnelling. Nu moeten we de eerste versnelling gebruiken om het toerental van de motor zeer hoog te houden, zodat de turbo blijft draaien. Soms voelt het een beetje als een handrem wanneer je moet terugschakelen.”

Russell eens met Norris

Ook Max Verstappen stipte dat laatste punt aan in zijn kritiek op de nieuwe F1-bolides. De Nederlander bestempelde de Formule 1 in 2026 daarom als een soort ‘Formule E op steroïden’. Lando Norris was het op zijn beurt oneens met de uitspraken van de Nederlander, en stelde zelfs: “Als Verstappen wil stoppen, kan hij gewoon stoppen”.

Russell sluit zich bij zijn landgenoot aan. “Zoals Lando al eerder zei, we zijn bevoorrecht dat we ons in deze positie (van Formule 1-coureur, red.) bevinden. En eerlijk gezegd wil ik gewoon winnen. Ik denk dat een coureur die de laatste tijd veel heeft gewonnen, gewoon de beste auto en de leukste auto’s om in te rijden wil hebben. Dus ja, Verstappen is welkom om naar de Nordschleife te gaan, denk ik.”

