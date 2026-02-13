Wereldkampioen Lando Norris is het niet eens met de kritiek van Max Verstappen op het nieuwe reglement in de Formule 1. In tegenstelling tot zijn rivaal geniet de Brit tot nu toe juist van de 2026-regels. Norris kijkt echter niet raar op van Verstappens uitspraken over de nieuwe auto’s, maar vindt wel dat er niet zoveel geklaagd mag worden.

Verstappen liet donderdag in Bahrein weten dat hij weinig plezier haalt uit het rijden van de nieuwe auto’s. De Nederlandse wereldkampioen legde uit hoe in 2026 het managen van de batterij belangrijker is geworden, waardoor de coureurs niet altijd voluit kunnen racen. Norris bestempelt dat juist als een leuke uitdaging. “Als Verstappen wil stoppen, kan hij gewoon stoppen. Soms rijden de auto’s beter en soms wat minder. We krijgen een enorm bedrag betaald om te racen, reizen de wereld rond en hebben plezier, dus uiteindelijk kun je niet echt klagen”, merkt de McLaren-coureur op tegenover de media in Bahrein.

‘Dit is pas het begin’

Het energieverbruik speelt in 2026 een veel grotere rol door de nieuwe reglementen. Coureurs moeten zo hun rijstijl aanpassen om de batterij op te laden. Verstappen noemde de nieuwe auto’s daarom al ‘Formule E op steroïden.’ “Het slaat nergens op. Soms moet je langzamer door een bocht om genoeg energie terug te winnen. Sorry, maar dit hoort thuis in de Formule E”, concludeerde de Nederlander.

LEES OOK: Verstappen verdenkt Mercedes van ‘sandbagging’: ‘Wacht maar tot Melbourne’

De regerend wereldkampioen ziet dat anders. “Het voelt wellicht anders, maar het blijft een goede auto. Dit is pas het begin van een nieuw reglement. De auto’s zullen aan het einde van het seizoen steeds sneller worden”, stelt Norris.

‘Ik vind het totaal niet leuk’

De Nederlander stelde dat de Formule 1 de verkeerde keuze heeft gemaakt. “Dit is Formule 1-onwaardig”, concludeerde Verstappen over de nieuwe bolides. Hij liet weten dat hij zelfs twijfelt om door te gaan met de sport. “Ik vind het totaal niet leuk om in deze auto’s te rijden. Er zijn nog veel andere dingen die ik kan doen en ga doen. Dit helpt dan niet mee om nog heel lang door te willen gaan”, benadrukte de coureur.

Norris gelooft echter niet dat Verstappen niet zijn best gaat doen om vijfvoudig wereldkampioen te worden. “Hij zal altijd proberen te winnen, dat verandert niet. Misschien zul je hem wel wat minder zien lachen”, sluit de Brit af. Verstappen benadrukte zelf ook al dat hij nog altijd geniet om samen te werken met de beste mensen in de Formule 1.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.