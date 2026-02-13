Max Verstappen spreekt Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen. De Oostenrijker beweerde in Bahrein dat de veelbesproken motortruc waar zijn team van wordt beticht, helemaal niet zoveel vermogen oplevert. Volgens Verstappen zijn de Zilverpijlen tijdens de eerste testweek vooral bezig met ‘sandbagging’: ‘Wacht maar tot Melbourne en zie dan hoeveel vermogen ze ineens hebben’.

In aanloop naar de seizoenstart in Melbourne blijft één woord in de paddock vallen: compressieverhouding. Naar verluidt zou Mercedes een manier hebben gevonden om deze verhouding te verhogen – wat tijdswinst op het circuit kan opleveren – zonder daarbij de technische voorschriften te overschrijden tijdens de statische tests van de FIA. Volgens Toto Wolff viel die tijdswinst echter wel mee. “Het gaat maar om een paar pk’s”, verklaarde de teambaas afgelopen woensdag in Bahrein. “Het gaat om twee tot drie pk. Tijdens een Grand Prix is dat eigenlijk verwaarloosbaar.”

De uitspraken van Wolff werden een dag later aan Max Verstappen voorgelegd. “Daar moet je sowieso een nulletje aan toevoegen”, verwees de wereldkampioen naar de ‘twee tot drie pk’-claim van de Oostenrijker. “Misschien zelfs meer. Maar weet je, ik snap wel wat ze aan het doen zijn deze dagen. Ik kan je een ding vertellen: wacht maar tot Melbourne en zie dan hoeveel vermogen ze ineens hebben. Dat weet ik nu al.”

Sandbagging?

Volgens Verstappen doet Mercedes op dit moment dan ook aan ‘sandbagging’, een bekend fenomeen in de Formule 1 vlak voor de start van een nieuw seizoen. Teams rijden dan nog niet zo snel als hun auto eigenlijk toelaat. “Ik snap wat zij proberen te doen. Ze proberen de druk te verleggen naar ons, ook omdat wij (op woensdag, red.) zoveel rondes reden. Wacht maar gewoon af tot Melbourne. Dan zul je zien hoe hard zij op het rechte stuk gaan”, aldus Verstappen. “Laten we eens terugkijken op de afgelopen tien jaar van wintertests. Ik denk niet dat je op de eerste dag al kunt zeggen wie wereldkampioen wordt, zeker niet met een nieuwe set regels als deze.”

“Voor mij persoonlijk is het meer een afleidingsmanoeuvre”, voegt de wereldkampioen eraan toe. “Maar dat is niet erg. Ik concentreer me op wat we hier met het team doen. Want eerlijk gezegd hebben we nog zoveel te leren. Deze nieuwe regels zijn zo complex dat we gewoon onze ronden willen rijden. En ja, dan zien we wel verder.”

