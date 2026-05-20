Max Verstappen zette de autosportwereld op zijn kop met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Anders dan vroeger komt het zelden voor dat een actieve F1-coureur, laat staan een viervoudig wereldkampioen, zich tussentijds ook toelegt op andere raceklassen. Mogelijk opent zijn Nürburgring-avontuur de deur voor meer rijders om aan andere races mee te doen. Zo droomt regerend wereldkampioen Lando Norris van deelname aan de 24 uur van Le Mans.

In een nieuwe video van McLaren beschrijft Norris zijn positie binnen de autosport. “Ik voel me heel bevoorrecht dat ik in de Formule 1 mag racen”, vertelt hij trots. “Het is nota bene mijn werk; ik word betaald om in F1-auto’s te rijden. Dat moet een van de coolste banen ter wereld zijn”, grijnst hij. “Daarbij droomt iedereen ervan om iets te doen waar je van houdt.” Toch heeft de 26-jarige Brit nog andere ambities. “Er zijn nog genoeg andere dingen die ik wil doen”, vervolgt hij. “Denk bijvoorbeeld aan de 24 uur van Le Mans. McLaren gaat daar volgend jaar ook weer aan meedoen, dus misschien biedt dat kansen. Maar ik ben nog jong, dus ik heb nog lang niet alles uitgestippeld.”

Triple Crown

McLaren trok onlangs het doek van de nieuwe hypercar waarmee het vanaf 2027 weer gaat deelnemen aan het WEC. CEO Zak Brown opent daarmee de jacht op de Triple Crown – het ultieme doel is om de Indy 500, de GP van Monaco én de 24 uur van Le Mans binnen één jaar te winnen. Uiteraard wordt er volop gespeculeerd over wie er straks achter het stuur van dit racemonster zal kruipen. Volgens Brown bestaan er kansen voor het F1-duo van Norris en Piastri. “Ik denk niet dat zij aan het hypercarprogramma kunnen deelnemen”, gaf hij vorig jaar al toe. “Maar ik heb wel met hen gesproken over Le Mans. Ze zouden allebei dolgraag in een van onze auto’s rijden.”

De interesse voor Le Mans leeft onder meerdere Formule 1-coureurs, maar de realiteit van de drukke racekalender laat weinig ruimte voor uitstapjes naar andere klassen. “Het is algemeen bekend dat de schema’s lastig zijn, met alle overlappende programma’s van de verschillende raceklassen”, bevestigde Brown. “Als je één datum verplaatst, schuift het probleem gewoon door naar een andere race. Ik zou niet degene willen zijn die die kalenders moet opstellen”, grapte hij. De Amerikaan hoopt dat de verschillende raceorganisaties in de toekomst beter op elkaar afstemmen. “Ik denk dat de Formule 1 er alles aan doet om niet samen te vallen met Le Mans”, vervolgde hij. “In 2026 valt de GP van Canada al samen met de Indy 500, maar dat gebeurt hopelijk maar eens in de vijf jaar. In het geval van Le Mans is men er echt op gebrand om botsingen te voorkomen.”

