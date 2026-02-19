Ook de tweede donderdagochtendsessie in Bahrein zit er alweer op! Ferrari verloor kostbare testtijd doordat coureur Lewis Hamilton na vijf gereden rondes lang in de garage moest wachten. Lando Norris en Max Verstappen streden ondertussen om de snelste rondetijd van de week neer te zetten, waarbij de Brit voorlopig met een 1:33.453 aan het langste eind trok. De McLaren-coureur was zo sneller ook dan de snelste rondetijd van George Russell een dag eerder, maar was opvallend minder snel weg dan de Brit bij de oefenstarts aan het einde van de sessie.

Zodra het licht op groen stond voor de coureurs, ging Max Verstappen meteen in de RB22 de baan op. Haas-coureur Oliver Bearman en Audi’s Gabriel Bortoleto volgden de wereldkampioen op de voet. De Nederlander ondervond een kleine wielblokkering – een veel voorkomend fenomeen tijdens de testdagen, doordat de nieuwe bolides minder downforce hebben dan de voorgangers – onderweg naar zijn eerste snelle rondetijd. Het was echter Lando Norris die de eerste snelste tijd van de dag neerzette: 1:34.625. De Brit was hiermee nog wel 1,2 seconde langzamer dan de snelste tijd van de woensdag. George Russell reed toen een 1:33.459. Niet veel later dook Verstappen alweer vijf duizendsten onder de tijd van Norris.

Tegen het einde van het eerste uur was de snelste tijd van de dag alweer in handen van Norris. De Brit dook met een 1:33.453 ook meteen zes duizendsten onder de tijd van George Russell. Alle teams waren inmiddels op de baan geweest, behalve Cadillac. Na tachtig minuten verscheen Valtteri Bottas alsnog op het circuit, met indrukwekkende aero rakes op zijn bolide geschroefd.

Problemen bij Ferrari

Net als Cadillac stond ook het team van Ferrari lange tijd in de garage in de ochtenduren. Lewis Hamilton kon zelfs maar vijf rondes rijden, maar alle ogen waren wel meteen gericht op de achtervleugel van zijn Ferrari-bolide. Deze klapte namelijk op het rechte stuk niet alleen open, maar draaide ook om zodat hij ondersteboven kwam te staan. Een dag eerder verraste Ferrari ook al de paddock met een opvallende winglet voor de uitlaatpijp van de SF-26.

Halverwege de sessie begon de temperatuur in Bahrein flink te stijgen – de baantemperatuur was inmiddels 42 graden Celsius – waardoor veel teams ervoor kozen om over te gaan op de long runs. Norris zorgde nog even voor een spannend moment. De Brit ging door een lock-up even de baan af, maar kon zijn weg vervolgens probleemloos vervolgen. Terwijl Fernando Alonso bezig was met kostbare testkilometers maken – de AMR26 stond op woensdag na de spin van Lance Stroll lange tijd in de garage – was het nog altijd wachten op Hamilton. De Brit kwam pas de laatste tien minuten van de ochtendsessie weer de baan op, net op tijd om mee te doen aan de eerder door de FIA aangekondigde teststarts.

Hamilton was wel als eerste weg bij de oefenstart, voor Russell en Norris. Diezelfde Norris had echter aan het einde van de ochtendsessie nog altijd de snelste tijd in handen, 1:33.453, op de voet gevolgd door Max Verstappen. Russell had met 77 gereden rondes de productiefste ochtend van alle coureurs.

Coureur Tijd Aantal rondes Lando Norris 1:33.453 72 Max Verstappen +0.131 56 George Russell +0.658 77 Alex Albon +1.677 71 Gabriel Bortoleto +1.810 29 Oliver Bearman +1.826 69 Franco Colapinto +2.053 54 Liam Lawson +3.506 27 Fernando Alonso +4.019 40 Lewis Hamilton +6.217 5 Valtteri Bottas +6.740 58

De uitslag van de ochtendsessie op de tweede donderdag in Bahrein

