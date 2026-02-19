Scuderia Ferrari trok opnieuw de aandacht tijdens de wintertests op het circuit van Bahrein. Waar het team eerder al opviel met een opvallend concept rond de uitlaat, kwam het op de tweede donderdag in Bahrein met een radicale wijziging aan de achtervleugel. De sleufopening van het DRS-systeem is weg, in plaats daarvan klapt de volledige achtervleugel ondersteboven.

Lewis Hamilton testte de nieuwe vleugel tijdens de tweede testdag. In tegenstelling tot de DRS van afgelopen seizoenen, waarbij de vleugel slechts een stukje opent, draait nu bij de Ferrari de volledige achtervleugel. De concurrentie heeft dit idee nog links laten liggen.

Nieuwe concepten

In theorie zou deze aanpak moeten zorgen voor minder luchtweerstand op de rechte stukken, wat betekent dat de SF-26 hogere topsnelheden kan rijden. Nergens in de reglementen staat welke kant de vleugel moet openen, waardoor de Italiaanse renstal binnen de regels aan het experimenteren is. Zowel de voor- als achtervleugel gaan vanaf dit seizoen open, wat teams nieuwe mogelijkheden geeft om snelheid te krijgen.

Of de bolides door dit concept echt sneller kunnen gaan, blijft nog onduidelijk. Hamilton reed slechts enkele ronden met de nieuwe achtervleugel, voordat hij weer de garage in ging. Ferrari is hierdoor nog vooral bezig met data verzamelen voor de nieuwe vleugel.

Ferrari blijft vernieuwen

De ‘ondersteboven’ achtervleugel van Ferrari is slechts de laatste innovatie van het Italiaanse team. Tijdens de eerste testdag van deze week, introduceerde het team al een nieuwe vleugel bij de uitlaat. Dit concept is bedoeld om de luchtstromen aan de achterkant van de auto beter te benutten. De bedoeling is dat deze extra vleugel ervoor zorgt dat de achtervleugel nog beter kan werken. Tijdens de andere tests moet nog blijken of de achtervleugel bijdraagt aan verbeterde prestaties op de baan.

Bekijk hier het nieuwe concept van Ferrari:

