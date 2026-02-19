Voor Lewis Hamilton is 2025 definitief achter hem. De Brit beleefde een teleurstellende eerste seizoen als Ferrari-coureur, waarin hij geen enkele keer een podiumplaats behaalde. Hoewel de Formule 1 met een compleet nieuw reglement voor 2026 een spannende tijd tegemoet gaat, voelt de SF-26 – de opvolger van de SF-25 waar Hamilton niet mee overweg kon – nu al een stuk beter: ‘Ik voel me meer verbonden met deze auto’.

Lewis Hamilton staat op het punt om aan zijn tweede seizoen als Ferrari-coureur te beginnen. Zijn eerste seizoen was er echter niet eentje om over naar huis te schrijven. Behalve succes tijdens de sprintraces, behaalde de zevenvoudig wereldkampioen geen enkele keer het podium en lag hij tijdens de laatste vier Grands Prix van het jaar al in Q2 uit de kwalificatie.

Volgens de Brit is dat echter allemaal verleden tijd. “Ik probeer altijd met vertrouwen aan een seizoen te beginnen”, vertelt Hamilton aan de in Bahrein aanwezige pers. “Maar natuurlijk krijg je onderweg te maken met allerlei verschillende uitdagingen. Ik heb duidelijk heel wat meegemaakt, maar voor mij ligt het hele afgelopen jaar achter me. Ik heb deze winter veel tijd besteed aan het weer opbouwen van mezelf, heroriënteren, en het echt in een veel betere conditie brengen van mijn lichaam en geest.”

‘Meer verbonden met de SF-26’

Met een compleet nieuw reglement voor zowel het chassis als de krachtbron voor 2026, is de Ferrari-bolide dit jaar natuurlijk ook heel anders dan de SF-25. Hamilton zei tijdens het vorige seizoen meermaals niet met de bolide om te kunnen gaan, en voelt daardoor – ondanks de compleet nieuwe manier van rijden die het 2026-reglement met zich meebrengt – zich nu al meer vertrouwd in de opvolger, de SF-26.

“Het is ook een spannende tijd met deze nieuwe generatie auto’s, omdat alles gloednieuw is”, vervolgt de wereldkampioen. “We proberen allemaal gaandeweg te ontdekken hoe het werkt en waar we vorig jaar vastzaten aan een auto die ik uiteindelijk heb geërfd, is dit een auto waar ik de afgelopen tien maanden aan heb kunnen meewerken op de simulator, dus er zit een beetje van mijn DNA in. Ik voel me meer verbonden met deze auto.”

