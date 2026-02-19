Red Bull-teambaas Laurent Mekies maakt zich geen zorgen over een eventueel vroegtijdig vertrek van Max Verstappen uit de Formule 1. De Nederlander leek namelijk tijdens de eerste testweek in Bahrein even openlijk te twijfelen aan zijn toekomst in de koningsklasse, toen hij zich kritisch uitte over de nieuwe F1-auto’s. Verstappen bevestigt echter zelf ook ‘gewoon door te gaan’.

Max Verstappen was vorige week niet te spreken over de nieuwe Formule 1-bolides. De Nederlander sprak van ‘Formule 1 op steroïden’, en twijfelde zelfs over zijn toekomst in de koningsklasse. “Als je alles al hebt gewonnen, dan hoeft dat eigenlijk niet meer”, zei Verstappen. “Er zijn nog heel veel andere leuke dingen die ik kan doen en ga doen. Dit helpt niet mee om nog heel lang door te willen gaan.”

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is echter niet bang voor een vroegtijdig vertrek van de Nederlandse coureur, die nog tot en met 2028 een contract heeft bij de Oostenrijkse renstal. “Het korte antwoord op die vraag luidt nee, nul zorgen daarover”, aldus de Fransman aan Motorsport.com. “En ja, ik herinner me onze gesprekken van vorig jaar nog goed, toen hij van het ene automodel naar het andere ging, dus van het 2025-model naar 2026 in de simulator. En ja, het verschil was zo groot dat hij op een gegeven moment, en terecht denk ik, besloot zich om zich op de 25-auto te richten.”

“Maar de realiteit is dat de uitdagingen van dit nieuwe reglement enorm zijn”, vervolgt de Fransman. “Het is enorm voor de teams, enorm voor de motorfabrikanten en enorm voor de coureurs. Het is anders voor ons allemaal. Maar dat is waar we van houden – proberen door deze uitdagingen heen te komen, en proberen om oplossingen te vinden waarvan we dachten dat ze niet mogelijk waren. Dat is wat we zullen doen met de hulp van Max.”

