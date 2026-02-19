Max Verstappen heeft onlangs stevige kritiek geuit op het huidige F1-reglement. Dat schuift naar zijn mening te veel richting de Formule E op. Boze tongen beweerden dat hij daarom zomaar wel eens de handdoek in de ring zou kunnen gooien in de koningsklasse van de autosport, maar die verhalen kunnen wat hem betreft voorlopig de prullenbak in.

Teambaas Laurent Mekies zei gisteren in Bahrein al dat hij ‘nul zorgen’ had dat Verstappen de F1 de rug zou toekeren. En dat beaamt Verstappen zelf ook in de paddock. “Als ik iets niet leuk vind, betekent dat niet dat ik het niet wil doen. Maar als purist en autosportliefhebber had ik gewoon liever gezien dat het anders was. Ik weet ook dat ik het hiermee moet doen. Ik kan het nu toch niet aanpassen.”

“Maar ik probeer altijd gewoon het maximale eruit te halen”, klinkt hij strijdbaar. “Ik vind het ook superleuk om met iedereen te werken binnen het team en nu met onze eigen motor. Dat zijn allemaal wel de leuke dingen. Had ik het liever anders gezien, qua reglement? Ja. Maar ik weet ook dat dit het is, dus daar moet je het mee doen.”

