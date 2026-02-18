De FIA gaat de komende testdagen in Bahrein verschillende startprocedures testen. Dat maakt het bestuursorgaan op woensdag bekend. De FIA hoopt zo teams – onder wie McLaren – gerust te stellen nadat ze hun zorgen hadden geuit over mogelijke chaos bij de starts in 2026. Niet iedere coureur deelt echter de mening van de Britse renstal. Zo stelden Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen dat de nieuwe startprocedure helemaal ‘niet zo gevaarlijk’ is.

Het was een tafereel op de slotdag van de eerste testweek in Bahrein dat de FIA liever niet zag. Meerdere coureurs maakten toen proefstarts met de nieuwe 2026-bolides, maar dat ging niet helemaal vlekkeloos. Oscar Piastri, Alex Albon, Esteban Ocon én Franco Colapinto kampten met problemen. Laatstgenoemde kwam na zijn proefstart bovendien niet verder dan de eerste bocht. Coureurs legden naderhand uit hoe de problemen kwamen doordat de startprocedure met de nieuwe F1-auto’s in complexiteit is toegenomen.

LEES OOK: Chaos rond ‘ingewikkelde’ F1-startprocedure verontrust coureurs in Bahrein

De FIA heeft daarom besloten om te gaan experimenteren met aangepaste startprocedures tijdens de tweede testweek in Bahrein. Het bestuursorgaan gaat verschillende langere startprocedures testen, om zo de teams gerust te stellen. Met de opgedane data hoopt de FIA voor Melbourne dan een definitieve beslissing over de procedure te maken. “Tijdens de commissievergadering waren er constructieve gesprekken en voorstellen over de startprocedure van de race”, aldus de FIA in een officiële verklaring. “Als gevolg daarvan zal tijdens de huidige test in Bahrein een verdere evaluatie worden uitgevoerd van updates van racesystemen en het beheer van de auto’s.”

‘Niet gevaarlijk’

McLaren lobbyde eerder al voor een aangepaste startprocedure, vanwege zorgen over de veiligheid. Lewis Hamilton deelde deze mening niet met zijn voormalige team. “Het is absoluut niet gevaarlijk”, vertelde de zevenvoudig wereldkampioen tegen de in Bahrein aanwezige media. “Ik denk dat we die connotatie eraf moeten halen, want het is gewoon een andere, langere procedure. Als je nu de vijf lichten zou aanzetten, zouden we allemaal nog steeds daar staan als de lampjes iets langer uit zouden blijven. Maar je kunt nog steeds wegrijden zonder dat de turbo aangaat. Het is alleen zo dat je waarschijnlijk een paar keer anti-stall zult gebruiken. Dus misschien is anti-stall iets dat sommige mensen kunnen gebruiken. Maar ik denk niet dat het gevaarlijk is.”

LEES OOK: McLaren lobbyt voor nieuwe startprocedure, maakt zich zorgen over veiligheid

Hamilton kreeg bijval van oud-teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin maakt in 2026 zijn rentree in de Formule 1 met Cadillac. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat het gevaarlijker is dan voorheen”, aldus Bottas. “Het belangrijkste verschil is dat je het toerental langer moet vasthouden. En ik denk dat we daar iets voor moeten bedenken, want mijn enige zorg daarbij is dat wanneer je achteraan op de grid staat, het licht al gaat branden en je niet genoeg tijd hebt om de turbo op gang te brengen voordat het licht uitgaat. Dat is natuurlijk alleen een probleem voor de coureurs achteraan. Maar afgezien daarvan denk ik dat we oplossingen zullen vinden, en ik zie geen enkel gevaar in het feit dat we het toerental langer moeten vasthouden.”

Ook Max Verstappen sloot zich bij de uitspraken van de twee coureurs aan, en concludeerde grappend: “Je kan altijd nog vanuit de pitstraat starten, als je je niet veilig voelt”.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.