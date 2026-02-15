De slotdag van de eerste testweek in Bahrein kende een bewogen einde. Meerdere coureurs maakten proefstarts met de nieuwe bolides voor 2026, maar dat verliep lang niet altijd volgens plan. Verschillende auto’s kwamen pas na enkele seconden in beweging of strandden aan het einde van het rechte stuk. Het leidde tot groeiende zorgen over de ‘ingewikkelde’ startprocedure. Wat maakt dat de nieuwe auto’s zo lastig van hun plek komen?

Een eerste poging om de startprocedure na te bootsen werd vrijdag al afgebroken in Bahrein. Er volgde een extra opwarmronde, waarna zeven auto’s zich opstelden achter de startstreep. Slechts drie coureurs kwamen daadwerkelijk goed weg. Isack Hadjar, Kimi Antonelli en Sergio Pérez kenden een probleemloze start, maar elders worstelde men met de nieuwe auto’s – en vooral met de aangepaste krachtbron. Oscar Piastri, Alex Albon, Esteban Ocon én Franco Colapinto kampten met problemen. Laatstgenoemde kwam na zijn proefstart bovendien niet verder dan de eerste bocht.

De kern van het probleem ligt bij het ontbreken van de MGU-H, het energieterugwinningssysteem dat voor 2026 werd geschrapt. Dit onderdeel was gekoppeld aan de turbo en zette restenergie om in elektriciteit. Het werd echter ook gebruikt om de turbo bij de start op gang te brengen; zo voorkwamen teams turbolag bij het optrekken. Om de turbo in de nieuwe aandrijflijn op snelheid te krijgen, moeten coureurs nu langer en met hogere toerentallen gas geven. Op meerdere beelden uit Bahrein is te zien hoe rijders de motor soms wel tien seconden op toeren jagen voordat ze daadwerkelijk vertrekken.

Chaos bij de start?

Tegelijkertijd moeten ze rekening houden met het overladen van de accusystemen én met de timing van hun start. Het maakt de hele procedure een stuk complexer, zo legden verschillende coureurs uit. “O man, het is ingewikkeld”, gaf Gabriel Bortoleto toe tegenover de media in Bahrein. Beelden van de proefstarts van Audi zorgden vrijdagochtend al voor opgetrokken wenkbrauwen; de Braziliaan trapte tien seconden lang vol op het gas voordat hij in beweging kwam. “Ik was na vijf seconden al de tel kwijt”, grapte hij. “De motor maakt toeren, je moet schakelen, de koppeling loslaten – het is chaos. Vorig jaar was het veel makkelijker. We zullen zien hoe het in Melbourne afloopt.”

LEES OOK: Ook Leclerc geen fan van nieuwe F1-auto’s: ‘Echte rijplezier ontbreekt’

De ingewikkelde startprocedure zou eerder zijn aangekaart bij de FIA, al verzette Ferrari zich tegen een officiële klacht. Toch worstelde ook Lewis Hamilton vrijdag met de proefstarts. Op beelden is te zien hoe de Brit ruim twintig seconden toeren maakt voordat hij kan wegrijden. Oscar Piastri hoopt dat het probleem wordt aangepakt vóór zijn thuisrace begin maart. “De starts moeten worden aangepakt, want zoals we waarschijnlijk allemaal hebben gezien, is het nu een behoorlijk ingewikkeld proces om een veilige start te maken”, reageerde hij na afloop. “Laat staan een competitieve start. Dat is iets waar we het tussen nu en Melbourne zeker over zullen hebben.”

