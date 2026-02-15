McLaren maakt zich hard voor aanpassingen in de startprocedure. Tijdens de afgelopen testweek werden meerdere proefstarts uitgevoerd, maar door het ontbreken van de MGU-H in 2026 is dat een stuk ingewikkelder dan voorheen. Coureurs moesten hun motoren ruim tien seconden op toeren jagen, zonder de accu te overladen. Dat leidde tot schrijnende taferelen in Bahrein. Vanuit veiligheidsoogpunt dringt McLaren aan op ingrijpen.

Oscar Piastri was één van de coureurs die vrijdag een start probeerde te simuleren in Bahrein. Van de zeven auto’s op de grid slaagden er echter maar drie erin daadwerkelijk op tijd in beweging te komen. Het op gang brengen van de turbo is – door het ontbreken van de MGU-H – alleen mogelijk bij hoge toerentallen, die de accu en de timing van de start flink kunnen belasten. De Australiër sloot zich aan bij McLaren-teambaas Andrea Stella en benadrukte dat de FIA maatregelen moet nemen.

Zorgen over veiligheid

“De starts moeten worden aangepakt”, aldus Piastri. “Zoals we allemaal hebben gezien, is het tegenwoordig een behoorlijk ingewikkeld proces om een veilige start te hebben, laat staan een competitieve. Ik weet zeker dat we dit tussen nu en Melbourne zullen bespreken.” Hij legde uit dat de teams de testtijd nodig hebben om dergelijke problemen – ook met het oog op de veiligheid – te tackelen. “De extra testtijd was absoluut noodzakelijk vanwege alle nieuwe systemen. Qua prestaties is het misschien niet essentieel, maar er zijn zoveel zaken, puur vanuit veiligheidsoogpunt, die we op het circuit moeten uitzoeken en aanpakken.”

LEES OOK: Chaos rond 'ingewikkelde' F1-startprocedure verontrust coureurs in Bahrein

“Om eerlijk te zijn, weet ik niet zeker of iemand precies weet wat we nodig hebben om de starts te verbeteren”, gaf Piastri toe. “Vorig jaar kon het verschil tussen een goede en een slechte start liggen in een beetje wielspin of een trage reactietijd. Dit jaar kan het vergelijkbaar worden met een Formule 2-race, waarbij je risico loopt dat de auto in anti-stall-modus terechtkomt. Daarmee verlies je niet zomaar vijf meter, maar zes of zeven posities.”

Teambaas Andrea Stella benadrukte de ernst van de situatie, ook vanuit veiligheidsoogpunt. “Dit is een belangrijker probleem dan welk concurrentiebelang dan ook”, reageerde hij. “Ik ben ervan overtuigd dat alle teams en de FIA hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

