Toto Wolff is helemaal klaar met alle geruchten rondom het team van Mercedes. Zo wordt zijn team er niet alleen van beticht een manier te hebben gevonden om de compressieverhouding van de motor te verhogen, ook zou naar verluidt de Petronas-brandstof nog niet gehomologeerd zijn. ‘Misschien wordt er morgen weer iets anders verzonnen’, reageert Wolff. ‘God weet wat, misschien dat ik in de Epstein-files sta…’

Het team van Mercedes is tijdens het voorseizoen van 2026 een geliefd onderwerp van speculatie. Zo gaan er al langere tijd geruchten rond dat de Zilverpijlen een manier hebben gevonden om de compressieverhouding van de krachtbron te verhogen. Daarnaast zou de Petronas-brandstof van Mercedes ook nog niet gehomologeerd zijn. Toto Wolff zegt in Bahrein helemaal klaar te zijn met alle speculaties.

“Er werd gezegd dat onze motor illegaal was, wat totale bullshit is”, vertelt de teambaas aan de in Bahrein aanwezige media. “En nu komt het verhaal dat onze benzine illegaal is. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien verzinnen ze morgen weer iets anders. God weet wat, misschien dat ik in de Epstein-files sta…” De Oostenrijker kijkt na deze opmerking meteen naar zijn persvoorlichter. “Jij bent vast niet blij dat ik dit zeg”, voegt Wolff er meteen aan toe. “Nog meer onzin. Het is een lastig onderwerp, maar ik kan er niet eens iets zinnigs over zeggen.”

Storm in een glas water

Volgens de teambaas zijn alle rondgaande verhalen over de Mercedes-motor niet meer dan een storm in een glas water. “En zoveel verschil maakt het niet. Vanaf augustus wordt er gemeten in statische toestand én als de motor heet is”, verwijst Wolff naar de e-vote die momenteel door de Power Unit Advisory Committee (PUAC) wordt gehouden. De vijf motorfabrikanten mogen zo stemmen over een eventuele aanpassing aan het motorreglement. “Anderen wilden misschien alleen metingen als het warm was. Nu is het voor iedereen eerlijk.”

