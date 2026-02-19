Laurent Mekies verduidelijkt wat precies het standpunt van Red Bull is over de vermeende ‘motortrucs’. Het team van Mercedes wordt al wekenlang ervan beticht een ‘truc’ voor de compressieverhouding van hun krachtbron te hebben toegepast. Hoewel de ontstane controverse erover volgens Mekies zeker geen onnodige ‘ruis’ is, heeft zijn team eigenlijk maar een echte wens vanuit de FIA: ‘We willen gewoon duidelijkheid over wat we wel en niet kunnen doen.’

Het was een gerucht dat al voor de testdagen in Bahrein de gemoederen in de paddock bezighield: de vermeende ‘truc’ van Mercedes waarmee ze de compressieverhouding van de motor kunnen verhogen. Niet alleen de Zilverpijlen zouden echter een manier hebben gevonden om op deze manier tijdswinst te vinden wanneer de W17 op het circuit rondrijdt, ook Red Bull zou de ‘truc’ hebben toegepast. Al meldden sommige bronnen in de paddock juist weer dat de Oostenrijkers ervoor hebben gekozen de ‘truc’ niet verder te ontwikkelen.

Red Bull zou zelfs inmiddels de kant van concurrenten Ferrari, Audi en Honda hebben gekozen om opheldering te eisen vanuit de FIA. Teambaas Laurent Mekies werd tijdens een persmoment in Bahrein gevraagd naar het precieze standpunt van zijn team. “De simpele waarheid is dat het ons niet echt uitmaakt of nu linksom of rechtsom gaat”, vertelt de Fransman. “Wat we absoluut willen, is duidelijkheid over wat we wel en niet kunnen doen. En dat is waar we samen met de FIA en de andere motorfabrikanten aan werken. Om absolute duidelijkheid te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat punt zullen bereiken.”

‘Geen ruis’

Mekies werd in de persconferentie vergezeld door James Vowles, teambaas bij Mercedes-klantenteam Williams. Volgens de Brit speelt de eventuele truc voor de compressieverhouding geen sleutelrol in de aankomende titelstrijd. Dat was Mekies echter niet helemaal met zijn collega eens. “Wij vinden het geen ruis”, aldus de Red Bull-teambaas. “Wij vinden dat we duidelijkheid moeten hebben. Zoals we al eerder zeiden, maakt het ons niet uit of het naar links of naar rechts gaat. Maar we moeten wel duidelijkheid hebben over wat we wel en niet kunnen doen.”

