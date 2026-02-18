Een spannende week voor het team van Mercedes. Deze week wordt namelijk besloten binnen de Power Unit Advisory Committee (PUAC) of er een reglementswijziging komt om zo een einde te maken aan de controverse rondom de vermeende ‘motortruc’ van de Zilverpijlen. De vijf motorfabrikanten stemmen over de komst van een tweede meting voor de compressieverhouding. Mocht deze er inderdaad komen, dan wordt de wijziging wel pas halverwege het 2026-seizoen ingevoerd.

Na wekenlange discussie over de vermeende door Mercedes gevonden maas in de wet voor het 2026-reglement, lijkt er nu een oplossing te zijn gevonden. De Zilverpijlen vonden naar verluidt een manier om de compressieverhouding te verhogen naar 18:1, wanneer de W17 op het circuit rijdt. Door het gebruik van thermische uitzetting, voldoet de compressieverhouding wel aan de toegestane 16:1 wanneer de FIA de statische meting voor de verhouding uitvoert.

Tweede meting

De FIA bevestigt nu dat een e-vote – een digitale manier van stemmen – naar alle vijf de motorfabrikanten is gestuurd om zo te stemmen over een reglementswijziging. Een tweede meting – die dan plaatsvindt wanneer de auto dezelfde hogere temperatuur heeft als wanneer deze op het circuit rijdt – wordt dan vanaf augustus ingevoerd. De statische metingen blijven daarnaast ook van kracht. De fabrikanten hebben tien dagen de tijd om hun stem uit te brengen.

“De afgelopen weken en maanden hebben de FIA en de fabrikanten van krachtbronnen gezamenlijk een methode ontwikkeld om te kwantificeren hoe de compressieverhouding verandert van omgevings- naar bedrijfsomstandigheden”, aldus de FIA in een verklaring. “Na validatie van deze aanpak is een voorstel ingediend waarin wordt bepaald dat vanaf 1 augustus 2026 niet alleen bij omgevingsomstandigheden, maar ook bij een representatieve bedrijfstemperatuur van 130 °C (wanneer de auto op het circuit rijdt, red.) moet worden aangetoond dat aan de compressieverhoudingslimiet wordt voldaan.”

De extra meting wordt alleen ingevoerd wanneer een meerderheid van de vijf motorfabrikanten het ermee eens is. Eerder meldden meerdere bronnen al dat Ferrari, Audi, Honda én Red Bull graag de verandering willen doorvoeren.

