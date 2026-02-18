Max Verstappen blijft ook een week later bij zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-bolides. De Nederlander stond een week geleden nog volop in de schijnwerpers, vanwege zijn uitspraken over de 2026-uitdagers die hij als ‘Formule E op steroïden’ bestempelde. Een week later komt hij met een suggestie aan de FIA om de Formule 1 te verbeteren: ‘Vergroot de batterij niet, schaf die juist af en concentreer je op een mooie motor’.

Max Verstappen was vorig week in Bahrein nog het onderwerp van gesprek na zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-auto’s. De Nederlander verklaarde geen rijplezier te halen uit het besturen van de 2026-uitdagers, en vergeleek de gloednieuwe auto’s zelfs met de Formule E. Een week later lichtte de wereldkampioen zijn uitspraken verder toe.

Tijdens een persmoment op de woensdag van de tweede testweek in Bahrein benadrukte Verstappen dat hij de twee raceklassen – de Formule 1 en de Formule E – liever gescheiden houdt. “Ik bedoel, het gaat niet om de coureurs, want er zijn veel goede coureurs die hier echt goed zouden kunnen presteren, maar ik wil niet dat we te dicht bij de Formule E komen”, legt de wereldkampioen uit. “Ik wil dat we daar juist vanaf blijven en de Formule 1 blijven. Vergroot de batterij niet, schaf die juist af en concentreer je op een mooie motor en laat Formule E Formule E blijven, want dat is waar het bij hen om draait.”

Vrijheid van meningsuiting

De Red Bull-coureur werd vervolgens gevraagd of hij nog kritiek had gekregen vanuit de F1 of de FIA vanwege zijn opmerkingen een week eerder. “Ik deel gewoon mijn mening, we leven in een vrije wereld, met vrijheid van meningsuiting, en dat is wat ik voelde”, aldus Verstappen. “Dat is wat ik voelde, niet iedereen hoeft zich zo te voelen, maar zo voelde ik me, en dan maakt het niet uit wat mensen erover te zeggen hebben. Ik kreeg een vraag, ik deelde mijn mening, en ik denk dat ik dat mag doen, dus het gaat niet om weerstand of wat dan ook, ik was gewoon eerlijk.”

