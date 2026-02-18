De laatste testweek in Bahrein is aangebroken! Terwijl Charles Leclerc, Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli streden om de eerste snelste tijd van de week neer te zetten, werd het team van Red Bull geplaagd door een probleem aan het watersysteem. Zusterteam Racing Bulls zorgde er echter voor dat de gloednieuwe krachtbron van de Oostenrijkers toch uitgebreid getest kon worden: Arvind Linblad reed met 75 rondes meer kilometers dan menig ander coureur op de woensdagochtend. Het was uiteindelijk Leclerc die de eerste snelste tijd van de week neerzette: 1:33.739, nog geen tiende langzamer dan de Kimi Antonelli’s snelste tijd van een week geleden.

De laatste drie testdagen voorafgaand aan de GP Australië zijn begonnen. Geen tijd te verliezen, moet met name het team van Haas gedacht hebben. Esteban Ocon was namelijk de eerste coureur op de baan in Bahrein. Het was echter Charles Leclerc in de SF-26 die de eerste snelle tijd van de week reed: 1:38.356. De Monegask kon daarmee nog niet tippen aan zijn snelle tijd afgelopen donderdag op hetzelfde circuit. Ferrari viel echter bij de concurrentie niet alleen op door deze vroege snelle tijden. Veel teams keken ook op van de ‘ongekende’ upgrade van de Scuderia aan de uitlaatpijp. Het Italiaanse team heeft daar volgens Motorsport Italia een kleine winglet voor geplaatst.

Heel lang stond de snelle tijd van Leclerc echter niet. Nog geen tien minuten later dook Lando Norris met bijna vier tienden onder de tijd van de Monegask. De snelle tijden bleven zich opstapelen in het eerste uur van de woensdagochtendsessie. Al gauw reed wederom Leclerc weer de snelste tijd, een 1:33.739, slechts zeven honderdsten langzamer dan de snelste rondetijd van vorige week. Andrea Kimi Antonelli reed toen sneller dan elke andere coureur op het Bahrain International Circuit.

Maar terwijl Ferrari en McLaren al gauw aan stuivertje wisselen deden voor de snelste rondetijd van de tweede testweek, verliep de ochtendsessie bij andere teams minder vlekkeloos. Zo verremde Arvid Lindblad zich in het eerste kwartier al in bocht 1, en kwam Sergio Pérez pas in het tweede uur in actie in de Cadillac-bolide. Ook maakten een aantal coureurs – onder wie Fernando Alonso in de AMR26 en Nico Hülkenberg in de Audi-bolide – uitstapjes naar de grindbak. In het derde uur van de sessie verremde ook Kimi Antonelli en Norris zich.

Problemen bij Red Bull

Met nog twee uur op de klok voor de woensdagochtendsessie in Bahrein stond Isack Hadjar weer in de garage. Na slechts dertien rondes kreeg de Fransman te maken met een probleem aan het watersysteem van de RB22. Ook bij Aston Martin ging de eerste sessie van de tweede testweek niet zoals gepland. De Britse renstal kreeg op haar beurt te maken met een volgend probleem aan de Honda-motor.

Gelukkig voor Red Bull rijdt ook Racing Bulls met een krachtbron van Red Bull Powertrains, en kon Arvid Lindblad in de VCARB04 wel de nodige testkilometers. De rookie was zelfs verantwoordelijk voor de meeste rondes van de ochtend: 75 rondes. Leclerc hield echter de snelste tijd in handen, terwijl Kimi Antonelli indruk maakte met zijn long runs. De Mercedes-coureur reed op de C3-banden consistent in de 1:37ers.

Coureur Tijd Aantal rondes Charles Leclerc 1:33.739 70 Lando Norris +0.313 54 Andrea Kimi Antonelli +0.419 69 Alexander Albon +1.951 55 Pierre Gasly +2.159 61 Isack Hadjar +2.449 13 Esteban Ocon +2.679 65 Fernando Alonso +2.797 28 Nico Hülkenberg +3.002 49 Arvid Lindblad +3.030 75 Sergio Pérez +4.452 24

De uitslag van de ochtendsessie op de tweede woensdag in Bahrein

