Het is een spannende dag vandaag voor Mercedes in Bahrein. Niet alleen zijn de Zilverpijlen begonnen aan de laatste testweek voorafgaand aan de GP Australië. Er staat vandaag ook een vergadering van de Power Unit Advisory Committee (PUAC) met de FIA en de vijf motorfabrikanten – Mercedes, Honda, Red Bull Power Trains, Ferrari en Audi – op de planning. Naar verluidt moet deze vergadering de controverse rondom de ‘motortruc’ van Mercedes oplossen. Steve Nielsen, directeur bij Mercedes-klantenteam Alpine, maakt zich geen zorgen over een eventuele ingreep vanuit de FIA.

Het is inmiddels een bekend gerucht dat al weken de gemoederen in de Formule 1-wereld bezighoudt. Het team van Mercedes zou naar verluidt een manier hebben gevonden om de compressieverhouding te verhogen naar 18:1, wanneer de bolide op het circuit rondrijdt. De Zilverpijlen voldoen echter wel aan de voor 2026 geldende ratio van 16:1, wanneer de FIA de statische metingen uitvoert. Dit zou Mercedes – samen met klantenteams McLaren en Alpine – tijdswinst kunnen opleveren.

‘Regels zijn duidelijk’

Toto Wolff zei eerder al een eventuele ingreep vanuit de FIA te vrezen. Alpine-topman Steve Nielsen maak zich echter een stuk minder druk. “Persoonlijk maak ik me er geen zorgen over, omdat ik denk dat de regels heel duidelijk zijn over wanneer de compressieverhouding wordt gemeten”, vertelt de Alpine-directeur. “Sommige teams proberen daar andere parameters aan toe te voegen. Dat doen ze om redenen die zij zelf het beste weten, maar nee, wij hebben het volste vertrouwen in Mercedes. Zij hebben te goeder trouw een krachtbron gebouwd volgens zeer duidelijke voorschriften, en wij zijn daar tevreden mee. Wij vertrouwen erop dat de bestuursinstantie het juiste zal doen.”

Nielsen is daarom ook niet bang voor een protest vanuit de concurrentie in Melbourne. “Ze hebben het recht om te protesteren, denk ik”, zegt hij. “Als ze er echt zo sterk over denken, dan moeten ze zich er ook voor inzetten. Dan moeten ze er iets aan doen. Ik weet niet of de FIA hierover voor Melbourne een standpunt zal innemen. Ik hoop eigenlijk wel dat ze dat doen, want ik hoop dat het in Melbourne niet om compressieverhoudingen gaat.” Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kondigde eerder al aan dat zijn team geen protest gaat indienen tijdens de GP Australië.

Precedent

Bij Nielsen is wel de angst dat als de FIA de tests voor de compressieverhouding inderdaad gaat aanpassen een heel nieuw precedent wordt geschept. “Als we zeggen dat een zeer duidelijke reeks voorschriften, een geschreven reeks voorschriften, op deze manier kan worden aangevochten, wat is dan nog meer verboden terrein?”, vraagt de Alpine-topman zich af. “Je zou kunnen zeggen dat ik bevooroordeeld ben omdat we een Mercedes-motor in onze auto hebben. Maar dat is eerlijk gezegd wat ik geloof. Ik denk dat de meer fundamentele vraag is: willen we echt een sport waarin duidelijk vastgelegde regels zomaar kunnen worden aangevochten, omdat mensen daar zin in hebben? Ik denk dat dat een vraag is voor de FIA…”

