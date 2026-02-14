Ferrari gaat geen protest indienen tijdens de GP Australië tegen de vermeende motortruc van Mercedes. Al wekenlang houdt de manier waarop de Zilverpijlen vermoedelijk de compressieverhouding van hun krachtbron weten te verhogen de gemoederen in de paddock bezig. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur eist vooral opheldering: ‘We gaan in Melbourne niet protesteren’.

Ook tijdens de eerste testweek in Bahrein was het een geliefd onderwerp van gesprek: de compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron. De Zilverpijlen zouden naar verluidt een manier hebben gevonden waardoor deze verhouding tijdens het rijden door thermische uitzetting wordt verhoogd, terwijl deze in statische toestand wel voldoet aan het voorschrift van 16:1. De concurrenten van Mercedes eisen opheldering, met Ferrari voorop.

“Mijn standpunt hierover is dat het voor mij – toen we begonnen met de nieuwe regelgeving voor de accu, de motor, het chassis, de banden, de sportreglementen, voor alles – per definitie duidelijk was dat we een richting insloegen waarin er grijze gebieden zouden ontstaan”, legt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur uit aan de aanwezige media in Bahrein. “Het feit dat teams, en soms ook de FIA, de regels op verschillende manieren interpreteren, is volgens mij een direct gevolg van de nieuwe regels. Dat is altijd zo geweest in de F1.”

De Ferrari-teambaas eist vooral opheldering over de hele kwestie. “Het belangrijkste voor mij is duidelijkheid”, vervolgt Vasseur. “Als iedereen kan accepteren dat we fouten hebben gemaakt of dat we elkaar niet goed begrepen hebben, dan hebben we nu behoefte aan een duidelijke afbakening. Ik verwacht in ieder geval een duidelijke beslissing.”

Geen protest

Mocht de FIA tijdens de aankomende vergaderingen over het onderwerp er niet voor kiezen om de tests voor de compressieverhouding aan te passen, dan ziet Ferrari alsnog af van een officieel protest in Melbourne. “We gaan daar niet protesteren”, bevestigt Vasseur. “Ons doel is om een duidelijke regelgeving te krijgen en om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde interpretatie van de regelgeving heeft, maar praat niet over protest.”

