Het is al wekenlang een geliefd onderwerp van speculatie: de vermeende motortruc van Mercedes. De Zilverpijlen zouden naar verluidt een manier hebben gevonden om de compressieverhouding te verhogen, terwijl de W17 nog altijd aan de technische voorschriften voldoet. Het team van Red Bull – dat er ook van werd beticht eenzelfde soort truc te hebben toegepast – zou inmiddels de kant van de rivalen van Mercedes – Ferrari, Audi en Honda – kiezen om alsnog een regelwijziging door te voeren voorafgaand aan de GP Australië.

Het 2026-seizoen is nog niet begonnen, maar toch is de eerste controverse over het nieuwe motorreglement een feit. Mercedes zou naar verluidt een ‘trucje’ hebben toegepast op hun gloednieuwe krachtbron. Hierdoor wordt de compressieverhouding verhoogd van de toegestane 16:1 naar 18:1. De ‘truc’ zou in overeenstemming zijn met de technische voorschriften. De FIA meet de compressieverhouding namelijk alleen wanneer de auto stilstaat. Pas wanneer de bolide op het circuit rijdt, zou de compressieverhouding door de hitte van de motor toenemen.

LEES OOK: McLaren maakt zich op voor hevige concurrentie: ‘Mercedes legt de lat hoog’

Concurrenten Ferrari, Audi en Honda zijn allesbehalve blij met de ‘truc’. De drie zouden zelfs al bij de FIA hebben aangeklopt met de eis om het reglement aan te passen. Een vergadering van de Power Unit Advisory Committe (PUAC) afgelopen donderdag waarbij de kwestie op tafel lag, heeft naar verluidt niets opgeleverd.

Red Bull

Wat echter wel veranderd zou zijn, is het standpunt van Red Bull. Eerder werd de Oostenrijkse renstal ook ervan beticht eenzelfde soort ‘truc’ als Mercedes te hebben toegepast op de eigen compressieverhouding. Red Bull bleef toen stil over de kwestie, maar zou inmiddels de kant van Ferrari, Audi en Honda hebben gekozen. Met Red Bull in hun kamp hebben de rivalen van Mercedes waarschijnlijk een meerderheid om voor een snelle regelaanpassing te stemmen.

Volgens Fi.com zouden de rivalen van Mercedes nu bezig zijn om samen een voorstel in te dienen bij de PUAC om de compressieverhouding te meten terwijl de motoren nog heet zijn. Het doel is om dit voor de GP Australië rond te krijgen. Het Italiaanse Autoracer en Autosprint weten zelfs te melden dat de FIA al bezig is met een nieuwe meetmethode, al is er nog niks bevestigd.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.